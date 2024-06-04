Справді, люди проводять багато часу на робочих місцях. Тож неминуче, що сексуальний потяг рано чи пізно робить свою справу. Так, це трохи ризиковано, але можна спробувати сприйняти цю ідею – з гумором.
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Саме з ним написали свою книгу "Як займатися сексом на роботі" Матс та Енцо (зі зрозумілих причин, це не справжні імена). Ця книга – перший практичний посібник про секс на роботі (присвячений, до слова, Біллу Клінтону).
6 фундаментальних правил сексу на роботі
- Підготуй ґрунт. Нейтралізуй усі можливі небезпеки викриття. Наприклад, треба знайти всі камери спостереження, з'ясувати, о котрій годині приходить кур'єр, о котрій зазвичай заходить колега, щоб запитати, чи не хочеш ти кави, і далі в тому ж напрямку.
- Носи відповідний одяг. Який легко знімається та одягається. Якщо необхідно, можна вкласти трохи грошей у новий одяг або відремонтувати наявний, замінивши ґудзики на липучки, а незручні блискавки на інші, які працюють плавно.
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- Практикуй прості сексуальні пози. Не будь занадто креативним чи ризикованим у виборі пози, таке краще практикуй за межами офісу.
- Правильно одягайся. Відточуй свою техніку одягання та роздягання, щоб не припускатися помилок, які видадуть тебе у момент істини.
- Залишай все, як було. Після дійства витрать кілька хвилин на те, щоб перевірити, чи немає помітних слідів – рідини на столах або на тілі чи одязі.
- Визнай, коли тебе спіймали. Визнай із гідністю. І не намагайся вигадати жалюгідне виправдання. Є велика ймовірність, що, навіть якщо тобі буде соромно і ти матимеш сувору догану і роки жартів, ти все ж збережеш роботу без особливих проблем.