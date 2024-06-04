Справді, люди проводять багато часу на робочих місцях. Тож неминуче, що сексуальний потяг рано чи пізно робить свою справу. Так, це трохи ризиковано, але можна спробувати сприйняти цю ідею – з гумором.

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Саме з ним написали свою книгу "Як займатися сексом на роботі" Матс та Енцо (зі зрозумілих причин, це не справжні імена). Ця книга – перший практичний посібник про секс на роботі (присвячений, до слова, Біллу Клінтону).

6 фундаментальних правил сексу на роботі

Підготуй ґрунт. Нейтралізуй усі можливі небезпеки викриття. Наприклад, треба знайти всі камери спостереження, з'ясувати, о котрій годині приходить кур'єр, о котрій зазвичай заходить колега, щоб запитати, чи не хочеш ти кави, і далі в тому ж напрямку.

Нейтралізуй усі можливі небезпеки викриття. Наприклад, треба знайти всі камери спостереження, з'ясувати, о котрій годині приходить кур'єр, о котрій зазвичай заходить колега, щоб запитати, чи не хочеш ти кави, і далі в тому ж напрямку. Носи відповідний одяг. Який легко знімається та одягається. Якщо необхідно, можна вкласти трохи грошей у новий одяг або відремонтувати наявний, замінивши ґудзики на липучки, а незручні блискавки на інші, які працюють плавно.

Якщо плануєш секс на роботі, прислухайся до фахівців у цій справі / Фото Racool_studio@freepik