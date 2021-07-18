Єдині 5 речей, які мають бути у гаманці кожного джентльмена

Що повинно бути у чоловічому гаманці? Є такі речі, яким однозначно там не місце. Але є обов'язкові 5 елементів, без яких чоловік не повинен виходити з дому. І місце їм – ясна річ – у гаманці.

Якщо твій гаманець товстий і нагадує цеглину, то ми б рекомендували його суттєво облегшити. Залиш у ньому лише ці 5 предметів. І більше нічого зайвого!

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Паспорт

Якщо ти поміняв свій звичайний паперовий паспорт на ID-картку, то найкраще для неї місце – твій гаманець. Так, по-перше, вона не загубиться. По-друге, завжди буде з тобою.

Але будь максимально обережним, адже викрадений або загублений гаманець = відновлення паспорта.

Кредитна та дебетова картка

У твоєму гаманці має бути одна кредитна й одна дебетова картка. Тобі не потрібно носити усі свої картки, адже це небезпечно та незручно. Мати дві картки зразу необхідно, якщо одну з них раптом заблокує банк у найбільш невідповідний момент.

Решту ж карток можеш прив'язати до свого смартфона та розраховуватися ним.



Поклади до свого гаманця 1 – 2 картки / Фото Unsplash

Готівка

Завжди необхідно мати готівку в гаманці, незалежно від того, чи є у тебе картка. Ти ніколи не знаєш, коли вона тобі знадобиться, адже іноді не працює жоден термінал, а сусідній банкомат за сотні метрів. Просто уяви собі незручну ситуацію, коли в ресторані змушуєш кохану посидіти та почекати, поки ти побігаєш містом у пошуках банкомату.

Порада: носи з собою лише ту суму, яку не шкода витратити за один раз. Надто багато грошей класти до гаманця не варто.



Не клади до гаманця усю свою готівку / Фото Unsplash

Посвідчення водія

Ніколи не знаєш, коли тебе можуть зупинити співробітники поліції. І, ясна річ, ти можеш показати цифрову версію прав, але не завжди це можливо. Наприклад, десь за містом, де не ловить мережа.

Також можеш покласти до гаманця картку для проїзду на громадському транспорті. Ніколи не знаєш, коли доведеться проміняти свою "ластівку" на метро.

Візитка

У твоєму гаманці також повинна бути візитка. По-перше, вона додасть певної солідності, якщо ти знайомишся з новими людьми. Тож варто покласти бодай 3 – 4 візитки про всяк випадок. По-друге, вона може допомогти зв'язатися з тобою, якщо гаманець загубився.



Тепер твій гаманець нарешті влазить у кишеню джинсів / Фото Unsplash

Решту ж речей ти можеш сміливо викласти зі свого гаманця. Він не лише стане легшим, а й поверне собі акуратний зовнішній вигляд.

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