Если твой кошелек толстый и напоминает кирпич, то мы бы рекомендовали его существенно облегчить. Оставь в нем только эти 5 предметов. И больше ничего лишнего!

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Паспорт

Если ты поменял свой обычный бумажный паспорт на ID-карту, то самое лучшее для нее место – твой кошелек. Так, во-первых, она не потеряется. Во-вторых, всегда будет с тобой.

Но будь максимально осторожным, ведь похищенный или утерянный кошелек = восстановления паспорта.

Кредитная и дебетовая карта

В твоем кошельке должна быть одна кредитная и одна дебетовая карта. Тебе не нужно носить все свои карточки, ведь это опасно и неудобно. Иметь две карточки сразу необходимо, если одну из них вдруг заблокирует банк в самый неподходящий момент.

Остальные же карточки можешь привязать к своему смартфону и рассчитываться ним.



Положи в свой кошелек 1 – 2 карты / Фото Unsplash

Наличные

Всегда необходимо иметь наличные в кошельке, независимо от того, есть ли у тебя карточка. Ты никогда не знаешь, когда она тебе понадобится, ведь иногда не работает ни один терминал, а соседний банкомат за сотни метров. Просто представь себе неудобную ситуацию, когда в ресторане заставляешь возлюбленную посидеть и подождать, пока ты побегаешь по городу в поисках банкомата.

Совет: носи с собой лишь ту сумму, которую не жалко потратить за один раз. Слишком много денег класть в кошелек не стоит.



Не клади в кошелек всю свою наличность / Фото Unsplash

Удостоверение водителя

Никогда не знаешь, когда тебя могут остановить сотрудники полиции. И, конечно же, ты можешь показать цифровую версию прав, но не всегда это возможно. Например, где-то за городом, где не ловит сеть.

Также можешь положить в кошелек карточку для проезда на общественном транспорте. Никогда не знаешь, когда придется променять свою "ласточку" на метро.

Визитка

В твоем кошельке также должна быть визитка. Во-первых, она придаст определенной солидности, если ты знакомишься с новыми людьми. Поэтому следует положить хотя бы 3 – 4 визитки на всякий случай. Во-вторых, она может помочь связаться с тобой, если кошелек потерялся.



Теперь твой кошелек наконец влезает в карман джинсов / Фото Unsplash

Остальные же вещи ты можешь смело выложить из своего кошелька. Он не только станет легче, но и вернет себе аккуратный внешний вид.