Цього тижня під нашим пильним прицілом спокуслива зірка мотоперегонів Єва Падлок. Іспанська модель обожнює оголятися на камеру та розбурхувати користувачів мережі. Men 24 пропонує глянути на гарячі фото, які вона викладає на своїй сторінці в інстаграмі.

Єва Падлок – сексуальна іспанська модель. 36-річну красуню ми також знаємо завдяки мотоперегонам Moto GP, в яких вона бере участь. Дивися на Men 24 гарячі фото іспанської красуні Єви Падлок!

Єва Падлок

Профіль : evapadlock

: evapadlock Вік : 36 років

: 36 років Зріст : 168 см

: 168 см Країна : Іспанія

: Іспанія Кількість підписників: 1,7 мільйона

Єва Падлок – професійна модель. Видання Sports Illustrated назвав її Lovely Lady of the Day, а Thrill Bender – своєю Babe of the Day. Красуня настільки популярна, що на неї підписані майже 2 мільйони користувачів мережі інстаграм. До того як стати популярною, Єва вивчала дизайн інтер'єрів в Escola Massana в Барселоні. Також вона отримала прізвисько Monster Girl, адже представляла компанію Monster на мотоперегонах Moto GP!

