У Євросоюзі будують перший повноцінний космодром

Космічний центр Esrange буде першим майданчиком для ракет та супутників у Європейському Союзі. Буде – коли його збудують.

А зробити це планують на півночі Швеції. Здати космічний обєкт збираються до літа 2022 року.

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У Європи буде свій космодром

Космічний центр Esrange збираються побудувати у Європі.

Його розташування – у приблизно 200 кілометрах на північ від Полярного кола, на території, яка належить Швеції.

Це не новий обєкт – його заклали ще у середині 1960-х, а суттєво оновили у 2015.

Усі ці роки там тривали активні дослідження космосу.

Тепер його зібралися перетворити на перший у Європейському Союзі повноцінний центр для розвитку ракетних технологій та запуску супутників.

Гроші на перебудову беруть у кредит. Мовиться про 12 мільйонів євро від Північного інвестиційного банку для державної Шведської космічної корпорації.



Швеція обіцяє створити перший європейський космодром / Фото unsplash

Завершити роботи на Esrange обіцяють до літа 2022 року. З його допомогою Швеція, власне, планує увійти до десятки країн, які мають власну супутникову мережу.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.