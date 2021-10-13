А зробити це планують на півночі Швеції. Здати космічний обєкт збираються до літа 2022 року.
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У Європи буде свій космодром
Космічний центр Esrange збираються побудувати у Європі.
- Його розташування – у приблизно 200 кілометрах на північ від Полярного кола, на території, яка належить Швеції.
- Це не новий обєкт – його заклали ще у середині 1960-х, а суттєво оновили у 2015.
Усі ці роки там тривали активні дослідження космосу.
Тепер його зібралися перетворити на перший у Європейському Союзі повноцінний центр для розвитку ракетних технологій та запуску супутників.
Гроші на перебудову беруть у кредит. Мовиться про 12 мільйонів євро від Північного інвестиційного банку для державної Шведської космічної корпорації.
Швеція обіцяє створити перший європейський космодром / Фото unsplash
Завершити роботи на Esrange обіцяють до літа 2022 року. З його допомогою Швеція, власне, планує увійти до десятки країн, які мають власну супутникову мережу.