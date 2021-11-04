За тиждень і за рік: скільки кілограмів можна скинути без шкоди для здоров'я

Процес схуднення значно складніший, ніж може здаватися. І тут мовиться не лише про щоденні тренування та обмеження у харчуванні. Тобі потрібно також розуміти, скільки кілограмів можна скинути, а скільки – уже не варто.

У мережі часто можна прочитати гучні заголовки, які декларують схуднення на 5 кілограмів за тиждень. Але тут потрібно бути максимально обережним, адже експерти вважають, що є межа, якої не слід перетинати.

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Звичайно, бажання схуднути – цілком нормальне, якщо тобі дійсно потрібно позбутися зайвого. Але тут потрібно розуміти, що цей процес не миттєвий: він потребує неабияких зусиль. Тож не дивно, що фахівці рекомендують починати з малих, але досяжних цілей. І лише після цього ускладнювати завдання, крокуючи назустріч тілу своєї мрії.

Скільки кілограмів можна скинути за тиждень

Експерти з Fitness Wiki стверджують: "Загальні рекомендації для здорового та стійкого схуднення – 0,45 кілограма щотижня".

Це може здатися доволі скромним результатом. Але насправді це найкращий варіант для кожного. Через рік тобі вдасться схуднути на цілих 23,5 кілограма. Погодься, це вже досить приголомшливий показник.



Бажано худнути по 0,45 кілограма на тиждень / Фото NeONBRAND

Але тут потрібно розуміти, що цей варіант актуальний для людей з незначними відхиленнями від маси. Якщо ж ти важиш значно більше, то такий підхід може неабияк розчарувати та гальмувати процес повернення до ідеальної форми.

Що ж стосується екстремальних дієт, то на них покладатися не варто. Вони можуть гарантувати миттєве схуднення, після якого дуже скоро повернуться зайві кілограми. І це найменше зло, адже ти просто можеш серйозно нашкодити власному здоров'ю.

З іншого боку, якщо ти також хочеш наростити м'язи, тобі потрібно трохи терпіння, принаймні, якщо ти новачок. Фактично експерти зазначають: "Намагатися досягнути успіхів з обох боків одночасно – дуже складно. Потрібно більше часу, щоб побачити видимі результати. Тож краще зосередитися лише на одній меті за раз".

Тобто, якщо ти прагнеш схуднути та набрати м'язову масу, то спочатку зосередься на вазі, а потім можеш почати думати про те, як наростити м'язи. Інакше може знадобитися більше часу, щоб побачити результати, і це буде значно складніший процес.



Спочатку займися схудненням, а потім – нарощуванням м'язів / Фото Scott Broome

Щоб отримати бажаний результат, рекомендуємо:

виконувати відповідну кількість вправ з хорошою інтенсивністю,

прогресувати з плином часу в режимі тренувань,

споживати відповідну кількість калорій і білка;

добре спати й уникати стресу.

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Зроби кілька малих кроків назустріч собі новому. Лише так ти зможеш досягнути бажаних результатів, які змусять тебе продовжувати працювати у тому ж дусі.