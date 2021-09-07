Хлопці виїхали з Бата о 6:17 ранку. І нам уже дуже цікаво, чи змогли вони подолати одним махом понад 300 кілометрів шляху на велосипедах.

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"Приємно просто залишати наш поріг, попереду відкрита дорога, і це епічна пригода на карті. Настрій піднесений, ми йдемо вперед", – каже Конор.

Проїхавши свої перші 70 кілометрів, пара робить швидку зупинку, щоб побачити той самий собор у Солсбері. Потім вони знову вирушають в дорогу, адже потрібно вчасно дістатися до узбережжя та потрапити на паром.

Оллі пояснює, що 2 найважливіші речі, які слід враховувати у такій тривалій поїздці, – ритм і харчування.

Занадто часто люди захоплюються, вони занадто стараються на початку. І вони спалюють усі свої запаси вуглеводів зі швидкістю, яка перевищує можливе поповнення. Тож спосіб уникнути цього – кататися у зручному для себе темпі. Ви також повинні постійно їсти вуглеводи,

– додає Оллі.

Діставшись до порома й перебравшись на острів Вайт об 11:04, Конор і Оллі повинні потім пройти коло островом – понад 100 кілометрів – менш як за 4 години. А потім уже потрібно повернутися на острів, щоб почати подорож назад у Бат. Але незабаром наші герої починають відчувати втому. Що й логічно.

Повернувшись на материк і пройшовши останні 120 кілометрів, Конор швидко обчислює і незабаром розуміє, що вони не повернуться до запланованого часу – заходу сонця.

"Від світанку до заходу... і ще трохи. Ми продовжуємо крутити педалі", – каже він.

Дивися на відео, як хлопці подолали 340 кілометрів за день:

Після зливи й об'їзду, щоб поповнити запас калорій, вони повертаються у вихідну точку о 22:43. У дорозі хлопці були понад 16 годин. І це однозначно заслуговує поваги. Сам Оллі визнав, що почувається зломленим.

"320 кілометрів – неабияка задача для будь-якого велосипедиста. І я думаю, що у цьому вся принадність. Будь-який велосипедист може зробити це прямо з порога, як у нас, відправитися у велику пригоду та повернутися додому у той же день", – каже Конор.

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Оллі та Конор вразили своєю наполегливістю та бажанням довести до кінця заплановане. Якщо й ти захочеш щось подібне утнути, то варто спробувати усе ж з меншої дистанції. А ще не забувати про справність свого двоколісного.