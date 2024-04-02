Спочатку вважали, що це балістична ракета. Іспанська національна дослідницька рада (CSIC) була змушена зробити заяву, щоб заперечити це. Мовляв, об'єкт не є жодною зброєю, а є, швидше за все, штучним об'єктом, "такого як супутники або залишки космічних ракет", що повертався на орбіту.

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Чим же був той таємничий об'єкт, що летів небом Іспанії

Отже, в п'ятницю ввечері "штучна вогняна куля" з Франції пролетіла над Каталонією і Валенсійською громадою і впала в море. Подію описали як "тривожну", адже, як зазначили у CSIC, "повторні входження" космічного сміття "стають все частішими".

Траєкторія прольоту невідомого тіла над Іспанію / Зображення El Mundo

Інститут космічних наук опублікував кілька зображень і відео, надісланих дописувачами. На них чітко видно, як об'єкт перетинає Середземне море. Цю штучну вогняну кулю, яку назвали SPMN290324ART, зафіксували кілька станцій відеоспостереження.

У небі Іспанії пролетіла штучна вогняна куля, яку вважали ракетою: дивися відео La Vanguardia

Це справді не перший випадок повторного входження в атмосферу. У квітні 2023 уламки орбітальної системи супутника USA 321, запущеного з мису Канаверал у січні 2022, знову увійшли в атмосферу. Цього разу вони залишили світловий слід, який було видно з багатьох частин Піренейського півострова.

в атмосферу. У квітні 2023 уламки орбітальної системи супутника USA 321, запущеного з мису Канаверал у січні 2022, знову увійшли в атмосферу. Цього разу вони залишили світловий слід, який було видно з багатьох частин Піренейського півострова. Також, за підрахунками НАСА, щодня Землю бомбардують близько 100 тонн крихітних частинок, багато з яких розпадаються під час входу в атмосферу. Тільки в Іспанії фіксують щороку приблизно 4 000 метеорів. Вони теж можуть формувати вогняні кулі, схожі на ту, що зафіксували у відео 29 березня.

До слова: у Сербії 30 березня також було дещо дивне в небі, там навіть підіймали винищувачі. Бо невідомий літальний апарат помітили над містом Валєво за приблизно за 100 кілометрів від Белграда.

Хай там як, наразі громадськість Іспанії заспокоїлася та зосередилася на гіпотезі про космічне сміття. А проте дослідники ще вивчають аудіовізувальний контент із таємничим болідом.