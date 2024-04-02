Спочатку вважали, що це балістична ракета. Іспанська національна дослідницька рада (CSIC) була змушена зробити заяву, щоб заперечити це. Мовляв, об'єкт не є жодною зброєю, а є, швидше за все, штучним об'єктом, "такого як супутники або залишки космічних ракет", що повертався на орбіту.
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Чим же був той таємничий об'єкт, що летів небом Іспанії
Отже, в п'ятницю ввечері "штучна вогняна куля" з Франції пролетіла над Каталонією і Валенсійською громадою і впала в море. Подію описали як "тривожну", адже, як зазначили у CSIC, "повторні входження" космічного сміття "стають все частішими".
Траєкторія прольоту невідомого тіла над Іспанію / Зображення El Mundo
Інститут космічних наук опублікував кілька зображень і відео, надісланих дописувачами. На них чітко видно, як об'єкт перетинає Середземне море. Цю штучну вогняну кулю, яку назвали SPMN290324ART, зафіксували кілька станцій відеоспостереження.
У небі Іспанії пролетіла штучна вогняна куля, яку вважали ракетою: дивися відео La Vanguardia
- Це справді не перший випадок повторного входження в атмосферу. У квітні 2023 уламки орбітальної системи супутника USA 321, запущеного з мису Канаверал у січні 2022, знову увійшли в атмосферу. Цього разу вони залишили світловий слід, який було видно з багатьох частин Піренейського півострова.
- Також, за підрахунками НАСА, щодня Землю бомбардують близько 100 тонн крихітних частинок, багато з яких розпадаються під час входу в атмосферу. Тільки в Іспанії фіксують щороку приблизно 4 000 метеорів. Вони теж можуть формувати вогняні кулі, схожі на ту, що зафіксували у відео 29 березня.
Хай там як, наразі громадськість Іспанії заспокоїлася та зосередилася на гіпотезі про космічне сміття. А проте дослідники ще вивчають аудіовізувальний контент із таємничим болідом.