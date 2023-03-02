Саме тому ми вирішили на Men 24 розповісти тобі ще кілька неочікуваних історій, які сталися під час відомих космічних місій. І про фантастичні та наукові теорії, які висували у спробах знайти пояснення.

Також цікаво Чому і для чого ми використовуємо сіль під час приготування коктейлів

Загадкове послання

Нещодавнє 340-денне перебування Скотта Келлі на МКС викликало хвилювання серед ентузіастів НЛО, оскільки вони вважали, що астронавт, можливо, намагався непомітно розповісти світу про свою зустріч з прибульцями. Про що мовиться? В одному з інтерв'ю Келлі сказав, що пристосуватися до космосу легше, ніж до Землі, і що, можливо, інопланетянам це вдається набагато легше, ніж людям.

Ось такий коментар наштовхнув чимало людей на думку, що Келлі, можливо, стикався з позаземним життям. Масла у вогонь підлило й те, що Келлі також розповів про гру віртуальної реальності, в яку астронавти грали на МКС, і яка імітувала напад інопланетян на космічну станцію. Ентузіасти НЛО одразу заявили, що це ознака того, що у NASA знають про інопланетян і готуються до зустрічі з ними. Досі невідомо, правда, чи Келлі тоді жартував.

Отруйний аміак

Вихід Боба Кербіма у відкритий космос під час польоту шатла "Діскавері" на МКС мав стати звичайним перемонтажем електричної системи станції. Та все обернулося в жах, коли з системи охолодження станції стався витік аміаку – дуже токсичної речовини – просто на скафандр Боба. Поки він намагався перекрити потік, аміак покрив його скафандр, створивши хмару токсичного туману у вакуумі космосу.

Кербім, досвідчений астронавт, розумів, у якій жахливій ситуації опинився. Він мав швидко перекрити потік аміаку і запобігти подальшому пошкодженню космічної станції. Астронавт залишався спокійним і холоднокровним, не піддався паніці й зробив усе необхідне. Так, космос – суворе середовище, і навіть найдосвідченіші й добре готові астронавти не застраховані від небезпек невідомого.



Індикатор невагомості для Artemis I з манекеном тестує впливи на людський організм / Фото NASA

Смерть через струм

Скотт Паразінскі здійснив небезпечний вихід у відкритий космос, рятуючи МКС від заклинювання сонячної панелі. Подорож була нервовою через відстань і потенційний ризик для нього самого. Якби сонячна панель зачепилася за метал або сформувалася дуга, його могло вдарити струмом. Або могло статися займання 100% кисню в скафандрі.

Паразінскі мусив працювати зі спеціально ізольованими інструментами та обмотувати металеві частини скафандра спеціальною стрічкою, щоб уникнути будь-яких ризиків.

Напружене повернення

Сойон І, перша корейська астронавтка, здійснила подорож з того світу – буквально. Коли вона поверталася на Землю з МКС, космічний корабель почав знижуватися, і екіпаж зрозумів, що збився з курсу і не має жодного уявлення, де перебуває. Сойон описала приземлення як бій, оскільки сила гравітації ускладнювала висадку екіпажу.

Але справжня пригода почалася після приземлення – екіпаж опинився на мілині у віддаленому районі Казахстану, не маючи нічого, крім GPS і супутникового телефону. На щастя, на місце події врешті-решт прибув гелікоптер, і вони змогли безпечно повернутися додому.

Дивна музика

Астронавти "Аполлона-10" виконували місію, щоб прокласти шлях до історичної висадки на Місяць "Аполлона-11", але натрапили на те, чого ніколи не очікували – інопланетну музику! На орбіті Місяця в 1969 році астронавти почули дивні свистячі звуки, які вони описали як "космічну музику".

Астронавти були переконані, що це позаземна симфонія, і не могли повірити, що їм пощастило стати першими людьми, які її відкрили. Але, на жаль, насправді свист був лише перешкодою між УКХ-радіостанціями двох апаратів. Астронавти були розчаровані, але принаймні отримали гарну історію, яку можуть розповідати онукам