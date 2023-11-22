Що ж може стати нашим найкращим захистом від потенційної катастрофи? Науковці поділилися своїми міркуваннями та прогнозами щодо цього.

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Землі можуть загрожувати невідомі астероїди: чи вчені знають, як їх виявити

У 2022 році науковець з Інституту Карнегі Скотт Шеппард і його колеги виявили один із таких об'єктів, затьмарений Сонцем, і описали його в The Astronomical Journal. Дослідники полювали на астероїди поблизу Венери з кількох великих телескопів, і виявили 2022 AP7 – гігантський космічний камінь у 1,5 кілометра завширшки з химерною п'ятирічною орбітою, що робить його майже невидимим для телескопів.

Наразі 2022 AP7 перетинає орбіту Землі лише тоді, коли наша планета й астероїд розташовуються по різні боки Сонця. Однак цей розрив буде повільно скорочуватися протягом тисяч років, наближаючи два об'єкти до катастрофічного зіткнення. І це не єдина загроза.

Завдяки нашому дослідженню ми виявили, що, безумовно, існують ще кілька кілометрових астероїдів класу Атена,

– зазначив Шеппард.

На орбіті над Землею і далеко за її межами космічні телескопи вільні від спотворюючого впливу атмосфери планети. Це відкриває потужний інструмент – інфрачервоне зображення, або здатність виявляти тепло, що виходить від космічних об'єктів, а не лише відбите сонячне світло. Лише невелика частина астероїда освітлюється сонцем, тож теплове випромінювання – це якраз те, завдяки чому ми можемо їх знайти.



Наскільки поширені зіткнення з астероїдами – залежить від розміру / Зображення Image Future, John Strike

Поки що ми маємо лише один інфрачервоний космічний телескоп, який активно шукає навколоземні астероїди – Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer, або NEOWISE. Але він так і не зміг подивитися в бік Сонця. Та і місія його завершиться до липня 2024 року.

Але він так і не зміг подивитися в бік Сонця. Та і місія його завершиться до липня 2024 року. Тому вчені вже планують нові проєкти – два космічні апарати мають розкрити небезпеку сліпої зони Сонця: NEO Surveyor від NASA, запуск якого запланований на 2027 рік, та NEOMIR від ЄКА, що поки на стадії планування і буде готовий не раніше 2030.

Коли обидва апарати працюватимуть, за словами дослідників, навіть маленькі астероїди помічатимуть десь на їхніх орбітах задовго до зіткнення з Землею.

До прикладу, Челябінський метеор помітили б приблизно за тиждень. Цього часу більш ніж достатньо, щоб вжити якихось заходів. Звісно, усунення загрози від "вбивці планет" потребує років планування, але їх також найлегше виявити заздалегідь.

А поки NEO Surveyor і NEOMIR не побачать світ, астрономи будуть покладатися на наземні методи. На щастя, ризики смертельного зіткнення Землі з крупними астероїдами залишаються низькими.