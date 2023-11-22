Что же может стать нашей лучшей защитой от потенциальной катастрофы? Ученые поделились своими соображениями и прогнозами по этому поводу.
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Земле могут угрожать неизвестные астероиды: знают ли ученые, как их обнаружить
В 2022 году ученый из Института Карнеги Скотт Шеппард и его коллеги обнаружили один из таких объектов, затемненный Солнцем, и описали его в The Astronomical Journal. Исследователи охотились на астероиды вблизи Венеры с нескольких крупных телескопов и обнаружили 2022 AP7 – гигантский космический камень в 1,5 километра в ширину с причудливой пятилетней орбитой, что делает его почти невидимым для телескопов.
В настоящее время 2022 AP7 пересекает орбиту Земли только тогда, когда наша планета и астероид располагаются по разные стороны Солнца. Однако этот разрыв будет медленно сокращаться на протяжении тысяч лет, приближая два объекта к катастрофическому столкновению. И это не единственная опасность.
Благодаря нашему исследованию мы обнаружили, что, безусловно, существуют еще несколько километровых астероидов класса Атена,
– отметил Шеппард.
На орбите над Землей и далеко за ее пределами космические телескопы свободны от искажающего воздействия атмосферы планеты. Это открывает мощный инструмент – инфракрасное изображение, или способность обнаруживать тепло, исходящее от космических объектов, а не только отраженный солнечный свет. Лишь небольшая часть астероида освещается солнцем, поэтому тепловое излучение – это то, благодаря чему мы можем их найти.
Насколько распространены столкновения с астероидами – зависит от размера / Изображение Image Future, John Strike
- Пока у нас есть только один инфракрасный космический телескоп, который активно ищет околоземные астероиды – Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer, или NEOWISE. Но он так и не смог посмотреть в сторону Солнца. Да и миссия его завершится к июлю 2024 года.
- Поэтому ученые уже планируют новые проекты – два космических аппарата должны раскрыть опасность слепой зоны Солнца: NEO Surveyor от NASA, запуск которого запланирован на 2027 год, и NEOMIR от ЕКА, что пока на стадии планирования и будет готов не раньше 2030 года.
Когда оба аппарата будут работать, по словам исследователей, даже маленькие астероиды будут замечать где-то на их орбитах задолго до столкновения с Землей.
А пока NEO Surveyor и NEOMIR не увидят свет, астрономы будут уповать на наземные методы. К счастью, риски смертельного столкновения Земли с крупными астероидами остаются низкими.