Вот, например, в этот раз Леся Никитюк выложила в сеть одно из таких фото. На нем красавица позирует в купальнике, выигрышно подчеркивающем ее соблазнительные формы. Сразу же поспешим успокоить: кадр архивный, так что не надо ругать Лесю Ивановну за то, что она снова куда-то отправилась без тебя.

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Захотелось теплых фото в своем инстаграме... в холодном Киеве сейчас –10,

– написала она под публикацией.

Мы бы тоже хотели сейчас отправиться куда-нибудь, где тепло и не падает снег. А пока есть возможность разве выбрать лучшие комментарии, которые оставили под постом Леси Никитюк поклонники:

"Леся Никитюк спасает Киев от холода своими горячими фото";

"Нереальная красотка";

"А в Чернигове –13 и ни одной голой задницы";

"После этого фото в Киеве потеплело на несколько градусов";

"Очень красивая и сексуальная";

"Что-то стало слишком жарко";

"Ты просто невероятно шикарна";

"Чрезвычайная и потрясающая девушка".



Крошечный купальник подчеркнул ягодицы Леси Никитюк / Фото с инстаграма Никитюк

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