Отже, у тебе є залишки їжі, і ти не знаєш, що з ними робити, бо якщо зберігати їх надто довго, вони можуть зіпсуватися. Природний вихід – заморозити їжу, щоб насолодитися нею пізніше. З іншого боку, можливо, ти знаєш, що певний час не будеш виходити з дому, а тому купив вже заморожені продукти, щоб мати щось готове в холодильнику. Та грець із тим, бо чому б тобі просто не мати щось про запас для легкого приготування їжі?

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І тут нюанс: не всі люди наважуються заморожувати продукти, оскільки мають багато сумнівів щодо того, які саме можна заморожувати, чи не втратять вони свої поживні речовини, і навіть як довго можна тримати їжу замороженою без псування її смакових якостей. Так от, на всі ці питання є відповіді (зокрема, у Центрів контролю та профілактики захворювань).



Щодо заморожування їжі люди мають сумніви й питання – та є відповіді на всі з них / Фото freepik

Як довго тримати продукти замороженими

Залежить від того, що це за їжа. Загалом, приблизний максимум – один рік, але є деякі інгредієнти, які можуть протриматися лише кілька днів, оскільки втрачають смак, текстуру тощо.

Наприклад, не варто заморожувати салат довше ніж на 3 – 4 дні.

довше ніж на 3 – 4 дні. Далі, скажімо, ковбаси, можна заморожувати лише на кілька місяців у відкритій упаковці.

можна заморожувати лише на кілька місяців у відкритій упаковці. Курятину – до 4 місяців, а свіжу яловичину – до року.

– до 4 місяців, а свіжу яловичину – до року. Риба особливо витривала, її можна заморожувати до 8 місяців.

Але загалом морепродукти не варто заморожувати самостійно, краще купувати вже заморожені.

Чи є ризик для здоров'я від заморожених продуктів

Поки морозильна камера підтримує температуру нижче 0, бактерії не можуть розмножуватися. Та якщо ти хочеш бути впевненим у стані продуктів перед вживанням, можна вдатися до класичних методів – понюхати та спробувати їх на смак. Це завжди дає змогу зрозуміти, наскільки добре вони збереглися.

Важливо пам'ятати: якщо ти заморозив щось, термін придатності чого наближається до завершення, то після розморожування воно буде так само близьким до кінця терміну придатності.



Заморожувати їжу можна, поки температура нижче 0 – бактерії не розмножуються / Фото freepik

Які продукти найкраще заморожувати

Найлегше заморозити супи та креми або взагалі будь-яку рідку їжу, наприклад соуси. Це пов'язано з тим, що після розморожування вони не втрачають текстуру та смак, хоча зберігати їх слід в герметичних упаковках, а розморожувати, переклавши з морозильної камери в холодильник на ніч, щоб зміна температури не була радикальною.

наприклад соуси. Це пов'язано з тим, що після розморожування вони не втрачають текстуру та смак, хоча зберігати їх слід в герметичних упаковках, а розморожувати, переклавши з морозильної камери в холодильник на ніч, щоб зміна температури не була радикальною. Також можна заморожувати торти, готові запіканки, як-от лазанью, м'ясо, рис. Але не забувай робити це в добре закритих пакетах і потім, бажано, розігрівати в духовці.

і потім, бажано, розігрівати в духовці. Хліб, вафлі, кекси, тістечка добре витримують низькі температури, але можуть втратити початкову текстуру.

А чи втрачають продукти поживні речовини від заморожування? Ні, не втрачають. Якщо продукти зберігати протягом рекомендованого часу та в безпечному й герметичному місці, вони не втрачають своїх поживних властивостей.