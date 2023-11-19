Итак, у тебя есть остатки пищи, и ты не знаешь, что с ними делать, ибо если хранить их слишком долго, они могут испортиться. Естественный выход – заморозить пищу, чтобы насладиться ею позже. С другой стороны, возможно, ты знаешь, что определенное время не будешь выходить из дома, поэтому купил уже замороженные продукты, чтобы иметь что-то готовое в холодильнике. И вообще, почему бы тебе просто не иметь что-то про запас для легкого приготовления пищи?

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И здесь нюанс: не все люди решаются замораживать продукты, поскольку имеют много сомнений о том, какие именно можно замораживать, не потеряют ли они свои питательные вещества, и даже как долго можно держать пищу замороженной без порчи ее вкусовых качеств. Так вот, на все эти вопросы есть ответы (в частности, у Центров контроля и профилактики заболеваний).



Относительно замораживания пищи люди сомневаются и имеют вопросы – но есть ответы на все из них / Фото freepik

Как долго держать продукты замороженными

Зависит от того, что это за еда. В целом, приблизительный максимум – один год, но есть некоторые ингредиенты, которые могут продержаться всего несколько дней, поскольку теряют вкус, текстуру и так далее.

К примеру, не стоит замораживать салат дольше чем на 3 – 4 дня.

дольше чем на 3 – 4 дня. Дальше, скажем, колбасы, можно замораживать всего на несколько месяцев при открытой упаковке.

можно замораживать всего на несколько месяцев при открытой упаковке. Курятину – до 4 месяцев, а свежую говядину – до года.

– до 4 месяцев, а свежую говядину – до года. Рыба особенно вынослива, ее можно замораживать до 8 месяцев.

Но в целом морепродукты не стоит замораживать самостоятельно, лучше покупать уже замороженные.

Есть ли риск для здоровья от замороженных продуктов

Пока морозильная камера поддерживает температуру ниже 0, бактерии не могут размножаться. Но если ты хочешь быть уверенным в состоянии продуктов перед употреблением, можно прибегнуть к классическим методам – понюхать и попробовать их на вкус. Это всегда позволяет понять, насколько хорошо они сохранились.

Важно помнить: если ты заморозил что-то, срок годности чего близится к завершению, то после размораживания оно будет так же близко к концу срока годности.



Замораживать пищу можно, пока температура ниже 0 – бактерии не размножаются / Фото freepik

Какие продукты лучше всего замораживать

Легче всего заморозить супы и кремы или вообще любую жидкую пищу, например соусы. Это связано с тем, что после размораживания они не теряют текстуру и вкус, хотя хранить их следует в герметичных упаковках, а размораживать, переложив из морозильной камеры в холодильник на ночь, чтобы изменение температуры не было радикальным.

например соусы. Это связано с тем, что после размораживания они не теряют текстуру и вкус, хотя хранить их следует в герметичных упаковках, а размораживать, переложив из морозильной камеры в холодильник на ночь, чтобы изменение температуры не было радикальным. Также можно замораживать торты, готовые запеканки, например лазанью, мясо, рис. Но не забывай делать это в хорошо закрытых пакетах и затем, желательно, разогревать в духовке.

и затем, желательно, разогревать в духовке. Хлеб, вафли, кексы, пирожные хорошо выдерживают низкие температуры, но могут потерять начальную текстуру.

А теряют ли продукты питательные вещества от замораживания? Нет, не теряют. Если продукты хранить в течение рекомендуемого времени и в безопасном и герметичном месте, они не теряют своих питательных свойств.