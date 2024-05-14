Інші автомобілісти, зрештою, дослухаються до цієї химерної поради, та навіть визнають її ефективною. Отже: заощадити на паливі можна, якщо їздити з мискою води на пасажирському сидінні.

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Поклади це на пасажирське сидіння і зекономиш пальне

Експерти ChooseMyCar.com висловили таку думку: тримати відкриту миску з водою на пасажирському сидінні – це чудовий стримуючий фактор для непотрібних прискорень і гальмувань.

Якщо ти занадто сильно натиснеш на педаль газу, то побачиш, як вода розпліскується в боки.

то побачиш, як вода розпліскується в боки. Так само якщо ти їдеш занадто швидко і різко гальмуєш, то матимеш воду на сидінні.

У тіктоці радять використовувати невеликі тазики або миски для супу, наповнені на кілька сантиметрів від верху, щоб запобігти природному розливанню води.

Економія пального особливо важлива у цей складний період, тож всі поради доречні / Фото wayhomestudio@freepik

До слова, зверни увагу: власники як бензинових, так і дизельних автомобілів можуть відчутно зменшити споживання пального – на приголомшливі 25%, – якщо просто приберуть один елемент зі своєї машини. А мовиться тут про багажник на даху.

Vanarama (автотрейдингова компанія) також підтримує метод миски з водою – мовляв, це ж засіб заохочення до більш уважного водіння. Але там вважають, що фізична миска не обов'язкова – достатньо її лише уявити. Та хай там як:

М'яке гальмування, уникнення поспішного перемикання передач і підтримання швидкості на розумному рівні – все це може допомогти зменшити кількість витраченого у поїздці палива.

Водії у коментарях із цього приводу жартують: "Це може спрацювати, якщо ви їдете в похоронному кортежі. А декому з нас є куди поспішати". А також: "Поки не вибіжить кіт і тобі не доведеться різко гальмувати".

І справді, тут є небезпека – вода може потрапити в електричні системи авто. Тож ідея з тазиком із водою – хороша, але ідея з уявлянням тазика – краща.