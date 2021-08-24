Заєць чи черепаха: у цього типу співробітників вищі шанси на успіх на роботі

Мабуть, кожен пам'ятає байку Езопа про зайця та черепаху. Мовляв, поспіх ще нікому користі не приніс. Але чи актуальна вона у сучасному світі, де шалена конкуренція та стрімкий темп? Одне з опитувань пролило світло на те, який тип співробітників має вищий шанс на успіх: зайці чи черепахи.

OnePoll провів онлайн-опитування на замовлення Crockpot. У ньому брали участь 2000 респондентів зі США, згрупованих за тим, хто вважає себе швидким і повільним. Воно показало, що в довгостроковій перспективі є більше переваг, якщо ти не поспішаєш з роботою. Спробуймо детальніше пройтися результатами.

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Що з'ясувалося про респондентів-"черепах":

з більшою ймовірністю були невимушеними;

мали більшу схильність до інтровертності;

віддавали перевагу таким хобі, як випічка та в'язання.

Натомість респонденти-"зайці":

вважають себе екстравертами;

насолоджуються хобі просто неба, наприклад, туризмом або спортом.

І саме "зайцям" було значно складніше адаптуватися до нових реалій в умовах пандемії й ізоляції. Вони розповідали про постійні перешкоди, які виникали не лише на роботі, а й у житті. Натомість "черепахи" залишалися вдячними та зберігали оптимізм.



Співробітників умовно можна поділити на "зайців" і "черепах" / Фото Unsplash

Ти "заєць" чи "черепаха"?

Не можеш заснути через думки, пов'язані з роботою? Приходиш в офіс раніше, щоб почати роботу до приходу керівника? Якщо кожен день здається тобі гонкою на час, то ти можеш бути "зайцем" у цьому рівнянні.

Які проблеми у житті "зайців"? Ти схильний стрибати, перш ніж дивитися й оцінювати. Це означає, що ти з більшою ймовірністю зробиш помилку і, за іронією долі, будеш менш продуктивним. І, що найбільш важливо, оскільки ти не встановлюєш для себе кордонів між роботою й особистим життям, ти схильний до періодів вигорання, занепокоєння та навіть депресії.

Ти можеш досягнути успіху під тиском й отримати золоту зірку за своєчасність. Але переконайся, що ти пишаєшся своїми результатами та ставиш пріоритети у власних потребах – люди не можуть працювати на 100% кожну хвилину робочого тижня!

І справа не лише у твоєму психічному здоров'ї. Крім того, у тебе менше шансів подбати про себе, вибираючи фастфуд і потрійну порцію еспресо. І, як ми всі знаємо, твій мозок може функціонувати лише тоді, коли твоє тіло отримує правильне підживлення.



"Зайці" усюди поспішають та залишають мало часу для себе / Фото Unsplash

З іншого боку, "черепахи" отримують більше задоволення від своєї роботи і, як правило, мають тривалішу кар'єру. Ясна річ, тут необхідно досягти балансу. "Зайцям" безумовно корисно трохи пригальмувати, навчитися частіше говорити "ні" і викроїти час для себе. Прислухайся до того, що каже тобі твоє тіло.

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Пам'ятай, що ти – значно більше, ніж твій результат. Шануй себе і не вимагай від себе більшого, ніж ти можеш дати. Лише таким чином ти зможеш не лише досягнути успіху, а й отримувати задоволення від власного життя!