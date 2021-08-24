OnePoll провел онлайн-опрос по заказу Crockpot. В нем участвовали 2000 респондентов из США, сгруппированных по тем, кто считает себя быстрым и медленным. Он показал, что в долгосрочной перспективе есть больше преимуществ, если ты не спешишь с работой. Попробуем подробнее пройтись результатами.

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Что выяснилось о респондентах-"черепахах" :

с большей вероятностью были непринужденными;

имели большую склонность к интровертности;

отдавали предпочтение таким хобби, как выпечка и вязания.

Зато респонденти-"зайцы":

считают себя экстравертами;

наслаждаются хобби под открытым небом, например, туризмом или спортом.

И именно "зайцам" было гораздо сложнее адаптироваться к новым реалиям в условиях пандемии и изоляции. Они рассказывали о постоянных препятствиях, которые возникали не только на работе, но и в жизни. А "черепахи" оставались благодарными и сохраняли оптимизм.



Сотрудников условно можно разделить на "зайцев" и "черепах" / Фото Unsplash

Ты "заяц" или "черепаха"?

Не можешь уснуть из-за мыслей, связанных с работой? Приходишь в офис пораньше, чтобы начать работу до прихода руководителя? Если каждый день кажется тебе гонкой на время, то ты можешь быть "зайцем" в этом уравнении.

Какие проблемы в жизни "зайцев"? Ты склонен прыгать, прежде чем смотреть и оценивать. Это значит, что ты с большей вероятностью сделаешь ошибку и, по иронии судьбы, будешь менее продуктивным. И, что наиболее важно, поскольку ты не устанавливаешь для себя границ между работой и личной жизнью, ты склонен к периодам выгорания, беспокойства и даже депрессии.

Ты можешь достичь успеха под давлением и получить золотую звезду за своевременность. Но убедись, что ты гордишься своими результатами и ставишь приоритеты в собственных нуждах – люди не могут работать на 100% каждую минуту рабочей недели!

И дело не только в твоем психическом здоровье. Кроме того, у тебя меньше шансов позаботиться о себе, выбирая фастфуд и тройную порцию эспрессо. И, как мы все знаем, твой мозг может функционировать только тогда, когда твоё тело получает правильную подпитку.



"Зайцы" всюду спешат и оставляют мало времени для себя / Фото Unsplash

С другой стороны, "черепахи" получают больше удовольствия от своей работы и, как правило, имеют более длительную карьеру. Конечно, здесь необходимо достичь баланса. "Зайцам" безусловно полезно немного притормозить, научиться чаще говорить "нет" и выкроить время для себя. Прислушайся к тому, что говорит тебе твоё тело.

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