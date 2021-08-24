OnePoll провел онлайн-опрос по заказу Crockpot. В нем участвовали 2000 респондентов из США, сгруппированных по тем, кто считает себя быстрым и медленным. Он показал, что в долгосрочной перспективе есть больше преимуществ, если ты не спешишь с работой. Попробуем подробнее пройтись результатами.

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Что выяснилось о респондентах-"черепахах":

  • с большей вероятностью были непринужденными;
  • имели большую склонность к интровертности;
  • отдавали предпочтение таким хобби, как выпечка и вязания.

Зато респонденти-"зайцы":

  • считают себя экстравертами;
  • наслаждаются хобби под открытым небом, например, туризмом или спортом.

И именно "зайцам" было гораздо сложнее адаптироваться к новым реалиям в условиях пандемии и изоляции. Они рассказывали о постоянных препятствиях, которые возникали не только на работе, но и в жизни. А "черепахи" оставались благодарными и сохраняли оптимизм.

Сотрудников можно разделить на зайцев и черепах
Сотрудников условно можно разделить на "зайцев" и "черепах" / Фото Unsplash

Ты "заяц" или "черепаха"?

Не можешь уснуть из-за мыслей, связанных с работой? Приходишь в офис пораньше, чтобы начать работу до прихода руководителя? Если каждый день кажется тебе гонкой на время, то ты можешь быть "зайцем" в этом уравнении.

Какие проблемы в жизни "зайцев"? Ты склонен прыгать, прежде чем смотреть и оценивать. Это значит, что ты с большей вероятностью сделаешь ошибку и, по иронии судьбы, будешь менее продуктивным. И, что наиболее важно, поскольку ты не устанавливаешь для себя границ между работой и личной жизнью, ты склонен к периодам выгорания, беспокойства и даже депрессии.

Ты можешь достичь успеха под давлением и получить золотую звезду за своевременность. Но убедись, что ты гордишься своими результатами и ставишь приоритеты в собственных нуждах – люди не могут работать на 100% каждую минуту рабочей недели!

И дело не только в твоем психическом здоровье. Кроме того, у тебя меньше шансов позаботиться о себе, выбирая фастфуд и тройную порцию эспрессо. И, как мы все знаем, твой мозг может функционировать только тогда, когда твоё тело получает правильную подпитку.

Постоянная спешка зайцев не оставляет время для себя
"Зайцы" всюду спешат и оставляют мало времени для себя / Фото Unsplash

С другой стороны, "черепахи" получают больше удовольствия от своей работы и, как правило, имеют более длительную карьеру. Конечно, здесь необходимо достичь баланса. "Зайцам" безусловно полезно немного притормозить, научиться чаще говорить "нет" и выкроить время для себя. Прислушайся к тому, что говорит тебе твоё тело.

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Помни, что ты – значительно больше, чем твой результат. Почитай себя и не требуй от себя большего, чем ты можешь дать. Только таким образом, ты сможешь не только добиться успеха, но и получать удовольствие от своей жизни!