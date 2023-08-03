Наявність пари – звісно, не єдине, що впливає для щастя, ба більше, це не кожному й потрібне. Але якщо ти шукаєш саме цього, маєш знати, що є дещо, здатне поліпшити твої шанси.

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Пошук пари: психологічні хитрощі, які збільшують твої шанси

Метод трикутника. Він не допоможе чарівним чином знайти пару, але може допомогти посилити привабливість та зв'язки за допомогою невербальної мови й зорового контакту. Метод передбачає візуалізацію в уяві обличчя іншої людини як перевернутого трикутника, де фокус в тому, щоб переводити погляд на одне око, потім на рот і, нарешті, на інше око. Робити це треба не довше, ніж кілька секунд.

Він не допоможе чарівним чином знайти пару, але може допомогти посилити привабливість та зв'язки за допомогою невербальної мови й зорового контакту. Метод передбачає візуалізацію в уяві обличчя іншої людини як перевернутого трикутника, де фокус в тому, щоб переводити погляд на одне око, потім на рот і, нарешті, на інше око. Робити це треба не довше, ніж кілька секунд. Вчинки доброти. Це про те, щоб допомагати іншим, дати їм якусь дрібницю, купити каву людині, яка тобі подобається, відчинити двері комусь, хто цього потребує тощо. Це маленькі вчинки, які ти можеш зробити, щоб показати комусь, що тобі не байдуже і що ти дбаєш про цю людину. Вчинки доброти корисні й для твого психічного здоров'я, можуть покращити твій імідж і є найкращим способом завоювати чиюсь прихильність. Тільки їх не слід робити, очікуючи чогось навзаєм – тоді нічого не спрацює.

Зверни увагу: все це – не єдине, що ти можеш зробити за допомоги невербальної мови. Також подбай про свою поставу, намагайся більше посміхатися та робити чутливі, але не сексуалізовані дотики, щоб генерувати близькість.



Дослухайся до порад психологів, щоб поліпшити свої шанси знайти гідну пару / Фото freepik

Список потреб. Легше знайти пару, коли ти знаєш, чого хочеш і що можеш сам запропонувати. Щоб оприявнити все це, склади список якостей, які тебе цікавлять у парі. Так ти будеш краще розуміти, як і де шукати, а також будеш краще усвідомлювати свої переваги чи те, над чим можна було б ще попрацювати, щоб стати кращою парою для когось іншого. Список повинен бути реалістичним і слугувати своєрідним фільтром, щоб економити час та зусилля.

Легше знайти пару, коли ти знаєш, чого хочеш і що можеш сам запропонувати. Щоб оприявнити все це, склади список якостей, які тебе цікавлять у парі. Так ти будеш краще розуміти, як і де шукати, а також будеш краще усвідомлювати свої переваги чи те, над чим можна було б ще попрацювати, щоб стати кращою парою для когось іншого. Список повинен бути реалістичним і слугувати своєрідним фільтром, щоб економити час та зусилля. Діяти й вирішувати. Пара не впаде з неба і не з'явиться до тебе за помахом чарівної палички. Якщо ти хочеш збільшити свої шанси, то маєш прийняти свідоме рішення шукати половинку, незалежно від того, чи означає це відкрити профіль на сайті знайомств, чи підійти до людини, яка тебе зацікавила, в реальному світі, чи попросити друзів познайомити тебе з кимось. Це означає не просто робити перший крок, а й шукати місця чи інструменти, здатні тобі допомогти.

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