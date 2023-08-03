Наличие пары – конечно, не единственное, что влияет на счастье, более того, это не каждому и нужно. Но если ты ищешь именно этого, то должен знать, что есть кое-что, способное улучшить твои шансы.
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Поиск пары: психологические уловки, увеличивающие твои шансы
- Метод треугольника. Он не поможет волшебным образом обрести пару, но может помочь усилить привлекательность и связь с помощью невербальной речи и зрительного контакта. Метод предполагает визуализацию в воображении лица другого человека как перевернутого треугольника, где фокус в том, чтобы переводить взгляд на один глаз, затем на рот и, наконец, на другой глаз. Делать это нужно не дольше нескольких секунд.
- Поступки доброты. Это о том, чтобы помогать другим, дать им какую-то мелочь, купить кофе человеку, который тебе нравится, открыть дверь кому-то, кто в этом нуждается и так далее. Это маленькие поступки, которые ты можешь совершить, чтобы показать кому-то, что тебе не безразлично и что ты заботишься об этом человеке. Поступки доброты полезны и для твоего психического здоровья, могут улучшить твой имидж и являются лучшим способом завоевать чью-то привязанность. Только их не следует совершать, ожидая чего-то взаимного – тогда ничего не сработает.
Прислушайся к советам психологов, чтобы улучшить свои шансы найти достойную пару / Фото freepik
- Список потребностей. Легче найти пару, когда ты знаешь, что хочешь и что можешь сам предложить. Чтобы раскрыть все это, составь список качеств, которые тебя интересуют в паре. Так ты будешь лучше понимать, как и где искать, а также будешь лучше осознавать свои преимущества или то, над чем можно было бы еще поработать, чтобы стать лучшей парой для кого-то другого. Список должен быть реалистичным и служить своеобразным фильтром, чтобы экономить время и усилия.
- Действовать и решать. Пара не упадет с неба и не явится к тебе по волшебству. Если ты хочешь увеличить свои шансы, то должен принять сознательное решение искать половинку, независимо от того, означает ли это открыть профиль на сайте знакомств, подойти ли к заинтересовавшему тебя человеку в реальном мире или попросить друзей познакомить тебя с кем-то. Это значит не просто делать первый шаг, но и искать места или инструменты, способные помочь тебе.