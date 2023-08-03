Наличие пары – конечно, не единственное, что влияет на счастье, более того, это не каждому и нужно. Но если ты ищешь именно этого, то должен знать, что есть кое-что, способное улучшить твои шансы.

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Поиск пары: психологические уловки, увеличивающие твои шансы

Метод треугольника. Он не поможет волшебным образом обрести пару, но может помочь усилить привлекательность и связь с помощью невербальной речи и зрительного контакта. Метод предполагает визуализацию в воображении лица другого человека как перевернутого треугольника, где фокус в том, чтобы переводить взгляд на один глаз, затем на рот и, наконец, на другой глаз. Делать это нужно не дольше нескольких секунд.

Он не поможет волшебным образом обрести пару, но может помочь усилить привлекательность и связь с помощью невербальной речи и зрительного контакта. Метод предполагает визуализацию в воображении лица другого человека как перевернутого треугольника, где фокус в том, чтобы переводить взгляд на один глаз, затем на рот и, наконец, на другой глаз. Делать это нужно не дольше нескольких секунд. Поступки доброты. Это о том, чтобы помогать другим, дать им какую-то мелочь, купить кофе человеку, который тебе нравится, открыть дверь кому-то, кто в этом нуждается и так далее. Это маленькие поступки, которые ты можешь совершить, чтобы показать кому-то, что тебе не безразлично и что ты заботишься об этом человеке. Поступки доброты полезны и для твоего психического здоровья, могут улучшить твой имидж и являются лучшим способом завоевать чью-то привязанность. Только их не следует совершать, ожидая чего-то взаимного – тогда ничего не сработает.

Обрати внимание: все это – не единственное, что ты можешь сделать с помощью невербального языка. Также позаботься о своей осанке, старайся больше улыбаться и делать чувствительные, но не сексуализированные прикосновения, чтобы генерировать близость.



Прислушайся к советам психологов, чтобы улучшить свои шансы найти достойную пару / Фото freepik

Список потребностей. Легче найти пару, когда ты знаешь, что хочешь и что можешь сам предложить. Чтобы раскрыть все это, составь список качеств, которые тебя интересуют в паре. Так ты будешь лучше понимать, как и где искать, а также будешь лучше осознавать свои преимущества или то, над чем можно было бы еще поработать, чтобы стать лучшей парой для кого-то другого. Список должен быть реалистичным и служить своеобразным фильтром, чтобы экономить время и усилия.

Легче найти пару, когда ты знаешь, что хочешь и что можешь сам предложить. Чтобы раскрыть все это, составь список качеств, которые тебя интересуют в паре. Так ты будешь лучше понимать, как и где искать, а также будешь лучше осознавать свои преимущества или то, над чем можно было бы еще поработать, чтобы стать лучшей парой для кого-то другого. Список должен быть реалистичным и служить своеобразным фильтром, чтобы экономить время и усилия. Действовать и решать. Пара не упадет с неба и не явится к тебе по волшебству. Если ты хочешь увеличить свои шансы, то должен принять сознательное решение искать половинку, независимо от того, означает ли это открыть профиль на сайте знакомств, подойти ли к заинтересовавшему тебя человеку в реальном мире или попросить друзей познакомить тебя с кем-то. Это значит не просто делать первый шаг, но и искать места или инструменты, способные помочь тебе.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.