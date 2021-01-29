Збирач п'явок і заготівельник калу: огидні професії Вікторіанської епохи – 1

Men 24 щиро сподівається, що ти любиш свою роботу. Але якщо раптом ні, подумай ось про що: чи був ти щасливий, якби займався збиранням п'явок у болотах або заготівлею собачого калу? А це ж цілком справжні професії – були. Ще якихось 150 років тому.

Джерело: Google Art and Culture

Середньовіччя частіше сприймають як темні століття, сповнені жахів. Фасад XIX століття виглядав куди привабливіше, а от за ним… Сьогодні на Men 24 поговоримо про вікторіанське пекло звичайнісіньких на той час професій.

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Збирач п'явок

Одним із найпопулярніших "медикаментів" у Великій Британії XIX століття були п'явки (як, зрештою, і раніше). Адже п'явки – це дешево, повністю природно і начебто геть не шкідливо.

Однак користувачі медпослуг не знали, звідки ці п'явки беруться. Ба більше, часто й лікарі не переймалися, як здобувають п'явок – більше переймалися тим, щоб вони точно були, адже це гарантований прибуток.

Тим часом збирачам цих болотних вампірів навряд чи можна було позаздрити. Зазвичай займалися збиранням п'явок дуже бідні жінки – вони заходили у багнюку босоніж, аби бути живою приманкою.



А без п'явок у XIX столітті й не лікувалися майже / Фото pinterest

Потім п'явок, які присмокталися на ноги, збирали у великі горщики. Цікаво, що ці істоти там могли просидіти без їжі до року. Але вже в аптеці, куди збирачки продавали наповнену тарую.



Гірудотерапія XIX століття / Фото pinterest

Заготівельник собачого калу

Не менш мила професія існувала у великих містах – заготівельник собачих екскрементів. Кому потрібен був собачий кал? Фахівцям шкіряної індустрії.

Взуття, сумки, книжкові палітурки та багато іншого у ті часи робили тільки з натуральної шкіри. А екскременти (до слова, спершу це були людські) використовували для пом'якшення шкіри, яку потім легко було обробляти.

Тож заготівельники собачого калу знали, де мешкають бездомні зграї у місті, і регулярно навідувалися туди. Собакам, ясна річ, вони нічого поганого не робили, ба більше – годували їх досхочу. Адже собаки грошима буквально...



А очищати вулиці Лондона від собачих злочинів було навіть престижно / Фото pinterest

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