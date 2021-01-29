Men 24 искренне надеется, что ты любишь свою работу. Но если вдруг нет, подумай вот о чем: был ли бы ты счастлив, если бы занимался сбором пиявок в болотах или заготовкой собачьего кала? А ведь это вполне настоящие профессии – были. Еще каких-то 150 лет назад.

Источник: Google Art and Culture

Средневековья чаще воспринимают как темные века, полные ужасов. Фасад XIX века выглядел куда привлекательнее, но вот за ним... Сегодня на Men 24 поговорим о викторианском аде обычных в то время профессий.

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Собиратель пиявок

Одним из самых популярных "медикаментов" в Великобритании XIX века были пиявки (как, впрочем, и раньше). Ведь пиявки – это дешево, вполне естественно и вроде бы совсем не вредно.

Однако пользователи медуслуг не знали, откуда эти пиявки берутся. Более того, часто и врачи не заботились о том, как получают пиявок – больше заботились, чтобы они точно были, ведь это гарантированный доход.

Тем временем сборщикам этих болотных вампиров вряд ли можно было позавидовать. Обычно занимались сбором пиявок очень бедные женщины – они заходили в грязь босиком, чтобы быть живой приманкой.



А без пиявок в XIX веке и не лечились почти / Фото pinterest

Затем пиявок, которые присосались к ногам, собирали в большие горшки. Интересно, что эти существа там могли просидеть без еды до года. Но уже в аптеке, куда собирательницы продавали заполненную тару.



Гирудотерапия XIX века / Фото pinterest

Заготовитель собачьего кала

Не менее милая профессия существовала в больших городах – заготовитель собачьих экскрементов. Кому нужен был собачий кал? Специалистам кожаной индустрии.

Обувь, сумки, книжные переплеты и многое другое в те времена делали только из натуральной кожи. А экскременты (к слову, сначала это были человеческие) использовали для смягчения кожи, которую потом легко было обрабатывать.

Поэтому заготовители собачьего кала знали, где живут бездомные стаи в городе, и регулярно наведывались туда. Собакам, конечно, они ничего плохого не делали, более того – кормили их досыта. Ведь собаки деньгами буквально...



А очищать улицы Лондона от собачьих преступлений было даже престижно / Фото pinterest