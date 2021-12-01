Земля насправді має два Місяці, але – ще тільки на 300 років

У 2016 році вчені виявили, що у Землі є другий Місяць. Ну, не так щоб аж Місяць, скоріше квазі-Місяць. Щонайменше тому, що він значно менший за свого усім відомого братика.

А ще й обертається навколо нашої планети на відстані від 38 до 100 разів більшій, ніж наш основний Місяць. Більше про це можна прочитати у дослідженні, опублікованому в Nature.

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А зараз розповімо тільки найцікавіше.

Квазі-Місяць – що воно таке і звідки взялося

Упродовж багатьох років розгадка походження цього умовного квазі-Місяця вислизала навіть від найпильніших астрономів. Але тепер її начебто нарешті впіймали. Учені стверджують:

Вже є докази того, що квазі-Місяць (до слова, його назвали Kamo’oalew – це гавайське слово, яке означає рухомий космічний об’єкт) – це фрагмент первинного Місяця Землі.

того, що квазі-Місяць (до слова, його назвали Kamo’oalew – це гавайське слово, яке означає рухомий космічний об’єкт) – це фрагмент первинного Місяця Землі. Він міг відірватися від поверхні Місяця через моторошне зіткнення з астероїдом (чи іншим космічним об'єктом) ще в незапам'ятні часи.

Тепер цей уламок літає у космосі, і навіть трішки навколо Землі. Але як саме вчені зрозуміли, що він є саме уламком саме Місяця?



У Місяця – ще дуже й дуже багато загадок / Фото unsplash

Тут треба звернути увагу ось на що:

Kamo’oalew складається зі звичайних силікатів , як і багато інших астероїдів.

, як і багато інших астероїдів. Але інфрачервона сигнатура (аналіз хімічного складу) квазі-Місяця відрізняється від типових астероїдів.

Довго не могли зрозуміти, чому, а потім якось порівняли нові дані з результатами місячних зразків, привезених під час місії Apollo 14 у 1971 році. І виявилося, що все дуже просто:

Різницю в інфрачервоній активності спричинило банальне вивітрювання місячних силікатів.

місячних силікатів. А це означає, що Kamo’oalew, найімовірніше, походить від нашого первинного Місяця.

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А тепер – найцікавіше:

Другий Місяць, безсумнівно, – це класно, прикольно і так далі. Але не варто занадто прив’язуватися до нього.

і так далі. Але не варто занадто прив’язуватися до нього. Штука в тім, що цей квазі-Місяць буде обертатися навколо Землі ще приблизно 300 років.

А потім що? Потім він, вочевидь, відлетить у порожнечу космосу.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.