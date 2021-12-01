В 2016 году ученые обнаружили, что у Земли есть вторая Луна. Ну, не так чтобы аж Луна, а скорее квази-Луна. По меньшей мере потому, что она значительно меньше своей всем известной сестренки.

А еще и вращается вокруг нашей планеты на расстоянии от 38 до 100 раз большем, чем наша основная Луна. Больше об этом можно прочитать в исследовании, опубликованном в Nature.

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А пока расскажем лишь самое интересное.

Квази-Луна – что это такое и откуда взялось

На протяжении многих лет разгадка происхождения этой условной квази-Луны ускользала даже от самых бдительных астрономов. Но теперь ее, кажись, наконец поймали. Ученые утверждают:

Уже есть доказательства того, что квази-Луна (к слову, ее назвали Kamo'oalew – это гавайское слово, означающее движущийся космический объект) – это фрагмент первичной Луны Земли.

того, что квази-Луна (к слову, ее назвали Kamo'oalew – это гавайское слово, означающее движущийся космический объект) – это фрагмент первичной Луны Земли. Он мог оторваться от поверхности Луны из-за жуткого столкновения с астероидом (или другим космическим объектом) еще в незапамятные времена.

Теперь этот обломок летает в космосе, и даже немного вокруг Земли. Но как именно ученые поняли, что он является обломком именно Луны?



У Луны – еще очень и очень много загадок / Фото unsplash

Здесь нужно обратить внимание вот на что:

Kamo'oalew состоит из обычных силикатов , как и многие другие астероиды.

, как и многие другие астероиды. Но инфракрасная сигнатура (анализ химического состава) квази-Луны отличается от типичных астероидов.

Долго не могли понять, почему, а затем сравнили новые данные с результатами лунных образцов, привезенных во время миссии Apollo 14 в 1971 году. И оказалось, что все очень просто:

Разницу в инфракрасной активности создало банальное выветривание лунных силикатов.

лунных силикатов. А это значит, что Kamo'oalew, вероятнее всего, происходит от нашей первоначальной Луны.

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А теперь – самое интересное:

Вторая Луна, несомненно, – это классно, прикольно и так далее. Но не стоит слишком привязываться к ней.

и так далее. Но не стоит слишком привязываться к ней. Штука в том, что эта квази-Луна будет вращаться вокруг Земли еще примерно 300 лет.

А потом что? Потом он, очевидно, улетит в пустоту космоса.

Отметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.