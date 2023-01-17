Жінка стверджує, що покинула свого чоловіка після того, як на фото побачила незвичайну деталь. Саму світлину вона отримала, коли коханий прогулювався вночі. І цей кадр, переконана вона, чітко підтверджує зраду.

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Що вона побачила на фото

Жінка своєю історією поділилася у тіктоку. Вона підписникам показала те, що, на її думку, – доказ роману. Прагнучи поділитися своєю версією історії, вона показала фото, яке видало зрадника.

За словами нашої героїні, її чоловік провів ніч у готелі після походу в казино. Ясна річ, що він зробив кілька фото, щоб підтвердити, чим він займається. І один невинний кадр, зроблений у дзеркалі, став причиною розриву стосунків.

Мій чоловік надіслав мені фотографії, намагаючись виглядати мило у своєму номері в казино, але я помітила деякі дива, тепер він самотній. Можете вгадати, що це?,

– написала вона.

Вона виклала два селфі, зроблені ним перед дзеркалом у ванній кімнаті. На кадрах вона затерла його обличчя, щоб зрадника не впізнали.

Користувачі мережі вгадали зразу

Користувачі мережі практично відразу ж помітили на фото випрямляч для волосся. Він лежав на стільниці у ванній кімнаті. Враховуючи, що такі пристрої зазвичай не надаються готелями, багато хто запідозрив, що його таки хтось приніс з собою. А ще дехто зауважив, що на чоловікові відсутня обручка. Ось кілька коментарів:

"Випрямляч для волосся має дуже милий вигляд";

"Я відразу бачила випрямляч";

"Ооо, випрямляч і гребінець";

"Випрямляч, о, Боже".



​На фото виявили випрямляч для волосся / Скриншот

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Що ми можемо сказати? Та нічого. Можливо, наша героїня погарячкувала. А, можливо, зробила все правильно. Хай там як, її чоловік добряче натупив. Навіть якщо цей випрямляч просто так лежав у номері готелю, у що ми не надто віримо, можна було його прибрати. Адже наслідки ми бачимо самі.