Жінки люблять вухами: як зробити свій голос сексуальнішим

Глибокий баритон завжди надзвичайно сексуальний. Такий голос здатний заворожувати людей. І що дуже цікаво, у нього можуть, навіть, закохатися.

Глибокий голос додає авторитетності, чуттєвості та впевненості. Тож не дивно, що жінок приваблюють чоловіки, які можуть ним похизуватися. Ми ж розповімо, як прокачати свій голос, щоб досягнути бажаного результату.

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1. Говори повільно

На жаль, затяті балакуни подобаються далеко не всім жінкам. Мовляв, вони тільки не словах майстри своєї справи. Тож ми б рекомендували просто спробувати сповільнити свою вимову. Це дозволить не лише краще контролювати голос, а й робити необхідні акценти. А ще твої слова стануть чіткими та зрозумілими.



Спробуй говорити повільніше / Фото Malte Helmhold

2. Розслабся під час розмови

Напруженість під час розмови обмежує належний контроль дихання. Тож ти можеш зауважити, що твій голос починає скрипіти, а ти – пищати. Отже, роблячи глибокий вдих у перервах між розмовами, тримай голос розслабленим і відкривай шлях до глибшого баритона.

3. Використовуй діафрагму

Коли ти використовуєш діафрагму для розмови, ти дозволяєш краще контролювати голосові зв'язки, видаючи нижчий голос. Коли ти говориш через діафрагму, звук вібрує у тебе у грудях, і це робить голос у десятки разів сексуальнішим. А ще їй просто буде приємно лежати у тебе на колінах, коли ти говориш.

4. Звертай увагу на свою вимову

Не лише грамарнаці звертають увагу на чиюсь вимову, а й практично всі. Правильна вимова слів збуджує більшість людей. Чималий словниковий запас може привернути увагу інших. І коли у тебе є правильна вимова, змішана з низьким голосом, вона стає ще сексуальнішою.



Правильна вимова слів також важлива / Фото Magnet.me

5. Уникай звичок, які псують голос

Деякі звички можуть не надто позитивно вплинути на твій голос. Усе тому, що вони пошкоджують голосові зв'язки, позбавляючи цим звукової сексуальності. Тож варто позбутися їх, щоб твій чуттєвий і низький голос залишався незмінним.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш прокачати свій голос, зробивши його більш сексуальним. Повір, це надзвичайно сподобається панянкам, які тебе оточують.