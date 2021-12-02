Глубокий голос придает авторитетности, чувственности и уверенности. Не удивительно, что женщин привлекают мужчины, которые могут им похвастаться. Мы же расскажем, как прокачать свой голос, чтобы добиться желаемого результата.

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1. Говори медленно

К сожалению, ярые болтуны нравятся далеко не всем женщинам. Мол, они только на словах мастера своего дела. Поэтому мы бы рекомендовали просто попытаться замедлить свое произношение. Это позволит не только лучше контролировать голос, но и делать необходимые акценты. А еще твои слова станут ясны и понятны.



Попробуй говорить медленнее / Фото Malte Helmhold

2. Расслабься во время разговора

Напряженность при разговоре ограничивает надлежащий контроль дыхания. Так что ты можешь заметить, что твой голос начинает скрипеть, а ты – пищать. Итак, делая глубокий вдох в перерывах между разговорами, держи голос расслабленным и открывай путь к более глубокому баритону.

3. Используй диафрагму

Когда ты используешь диафрагму для разговора, ты позволяешь лучше контролировать голосовые связи, выдавая более низкий голос. Когда ты говоришь сквозь диафрагму, звук вибрирует у тебя в груди, и это делает голос в десятки раз сексуальнее. А еще ей будет приятно лежать у тебя на коленях, когда ты говоришь.

4. Обращай внимание на свое произношение

Не только грамарнаци обращают внимание на чье-то произношение, но и практически все. Правильное произношение слов возбуждает большинство людей. Немалый словарный запас может привлечь внимание других. И когда у тебя есть правильное произношение, смешанное с низким голосом, оно становится еще более сексуальным.



Правильное произношение слов также важно / Фото Magnet.me

5. Избегай привычек, которые портят голос

Некоторые привычки могут не слишком положительно отразиться на твоем голосе. Все потому, что они повреждают голосовые связи, лишая тем самым звуковой сексуальности. Поэтому следует избавиться от них, чтобы твой чувственный и низкий голос оставался неизменным.

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