Мовиться не про будь-які супутники, а про такі, що забезпечують життя. Власне, як наш Місяць, що допомагає Землі життя підтримувати.

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Місяць – один із визначальних факторів підтримки життя на Землі

Місяць ледь більший за розміром чверті Землі, і це насправді багато. Супутник нашої планети у порівнянні з нею ж – таки великий. Чимало астрономів тривалий час вважали, що саме цей факт допоміг зробити Землю придатним для життя світом.

Сонячна система не знає подібного співвідношення. Тобто жоден інший місяць у нашій Сонячній системі не має такого співвідношення розміру до планети-господаря.

Тож саме Місяць контролює тривалість дня на Землі й керує океанськими припливами.

Місяць також стабілізує вісь обертання Землі, що своєю чергою визначає її м’який клімат, сприятливий для життя.

Життєдайні супутники виникають тільки біля малих планет

Нове дослідження принесло важливі результати. Воно показало, що наша планета була якраз потрібного розміру, щоб сформувати такий великий та життєздатний місяць.

Учені з Університету Рочестера у Нью-Йорку довели, що кам’янисті планети діаметром від 1,6 раза більшим, ніж у Землі, і крижані планети діаметром від 1,3 земного не можуть створити супутники, які б мали життєдайні впливи на них.



Супутники планет бувають різними, але такого як наш Місяць – ще не бачили / Фото unsplash

Чому більші планети не можуть досягти того ж результату. Усе просто:

Місяць виник під час космічного зіткнення прото-Землі та гіпотетичної планети Тея (це одна з теорій, але найпоширеніша).

Та якби прото-Земля була більшою бодай на 50%, вивільнена у зіткненні енергія випарувала б викинутий у космос матеріал. Тобто – Місяць просто не сформувався б.

Фактор екзомісяців допоможе в пошуку придатних для життя планет

Зауваж, це дослідження буде важливим допоміжним фактором для астрономів у процесі пошуку потенційно придатних для життя планет. Вони просто повинні зосередитися на тих, які можуть мати великий у порівнянні з власним розміром місяць.

Ми очікуємо, що екзомісяці (місяці, які обертаються навколо планет за межами Сонячної системи – Men) повинні бути скрізь, але поки що ми не підтвердили жодного,

– з сумом констатував провідний автор дослідження Мікі Накадзіма.

Нагадаємо, станом на зараз відкрито майже 5000 екзопланет. Та, дійсно, жодна з них не має такого місяця, як Земля.