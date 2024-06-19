Речь идет не о любых спутниках, а об обеспечивающих жизнь. Собственно, как наша Луна, что помогает Земле жизнь поддерживать.

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Луна – один из определяющих факторов поддержания жизни на Земле

Луна едва больше по размеру четверти Земли, и это на самом деле много. Спутник нашей планеты по сравнению с ней же – таки большой. Многие астрономы долгое время считали, что именно этот факт помог сделать Землю пригодным для жизни миром.

Солнечная система не знает подобного соотношения. То есть ни одна другая луна в нашей Солнечной системе не имеет такого соотношения размера к планете-хозяину.

Поэтому именно Луна контролирует продолжительность дня на Земле и управляет океанскими приливами.

Луна также стабилизирует ось вращения Земли, что в свою очередь определяет ее мягкий климат, благоприятный для жизни.

Животворящие спутники возникают только возле малых планет

Новое исследование принесло важные результаты. Оно показало, что наша планета была как раз нужного размера, чтобы сформировать такую большую и жизнеспособную луну.

Ученые из Университета Рочестера в Нью-Йорке доказали, что каменистые планеты диаметром от 1,6 раза большим, чем у Земли, и ледяные планеты диаметром в 1,3 земного не могут создать спутники, которые бы имели животворные воздействия на них.



Спутники планет бывают разными, но такого как наша Луна – еще не видели / Фото unsplash

Почему большие планеты не могут достичь того же результата. Все просто:

Луна возникла во время космического столкновения прото-Земли и гипотетической планеты Тея (это одна из теорий, но самая распространенная).

Но если бы прото-Земля была больше хотя бы на 50%, высвобожденная в столкновении энергия испарила бы выброшенный в космос материал. То есть – Луна просто не сформировалась бы.

Фактор экзолун поможет в поиске пригодных для жизни планет

Заметь, это исследование будет важным вспомогательным фактором для астрономов в процессе поиска потенциально пригодных для жизни планет. Они просто должны сосредоточиться на тех, которые могут иметь большую по сравнению с собственным размером луну.

Мы ожидаем, что экзолуны (луны, которые вращаются вокруг планет за пределами Солнечной системы – Men) должны быть везде, но пока мы не подтвердили ни одной,

– с грустью констатировал ведущий автор исследования Мики Накадзима.

Напомним, по состоянию на сейчас открыто почти 5000 экзопланет. И, действительно, ни одна из них не имеет такой луны, как Земля.