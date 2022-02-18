Ми з радістю розповімо. Про ці цікаві факти з історії зимових Ігор, та про інші. Якраз доречно до Пекіну-2022, що вже добігає до свого фінішу.

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Несподівані рекорди та інші цікавинки про зимові Олімпіади

Про нагороди

За всю історію зимових Олімпійських ігор ніхто не виграв більше нагород, ніж Маріт Б'єрген. Ця норвезька лижниця здобула 15 медалей – 8 золотих, 4 срібних, 3 бронзові.

здобула 15 медалей – 8 золотих, 4 срібних, 3 бронзові. Найбільше медалей на зимових Олімпійських іграх за всю історію здобула та ж Норвегія – 405 (142 золоті, 141 срібну та 122 бронзові).

– 405 (142 золоті, 141 срібну та 122 бронзові). Едвард Іган зі США є єдиним спортсменом, який виграв золоті медалі як на літніх, так і на зимових Олімпійських іграх – золото в боксі в Антверпені 1920 року та в бобслеї у Лейк-Плесіді 1932.

Про незвичне

Після Осло 1952 року Пекін є усього другою столицею , де проводять зимові Олімпійські ігри.

, де проводять зимові Олімпійські ігри. У перших зимових Олімпійських іграх у Шамоні 1924 року брали участь тільки 13 жінок . У Пхьончхані 2018 року їх було 1242.

. У Пхьончхані 2018 року їх було 1242. Вперше в історії спортсмени з КНДР (Корейської Народно-Демократичної Республіки) та Республіки Корея вийшли на Олімпійський стадіон у Пхьончхані 2018 року під одним прапором – щоб представляти об’єднану Корею. Шкода, відтоді стосунки країн так і не покращилися.



26 років на найвищому рівні: японський стрибун брав участь у 8 Олімпіадах / Фото unsplash

Про особистості