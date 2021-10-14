В останньому зі своїх роликів, присвяченому тренуванням у Норвезьких збройних силах, Мідтбо проходить випробування рукопашним боєм. У ньому нашому героєві потрібно битися щонайменше з п'ятьма висококваліфікованими військовими інструкторами. Але спочатку він освоює правильну техніку.

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Під час цих вправ бити кулаком забороняється, адже висока імовірність травмувати суглоби пальців. Тому замість цього Мідтбо вчиться правильно бити відкритою долонею. По суті, це жорсткий ляпас.

Він також вивчає техніку ударів ногами, а також боротьбу та грепплінг і дізнається, що це навчання має паралелі з бойовими мистецтвами, боксом і MMA, з кількома ключовими відмінностями.

"Мова йде про життя і смерть. І у вас немає ніяких правил рукопашного бою", – наголошує інструктор Мідтбо.

Один з найважливіших елементів, які Мідтбо повинен пам'ятати під час тесту, – рух вперед.

"Якщо ви пасивні та рухаєтеся назад, ви програєте бій. Будьте агресивними та рухайтеся вперед", – підкреслює інструктор.

Після кількох годин тренувань та спарингу зі своїм інструктором, Мідтбо настільки готовий, наскільки це можливо. Тож він починає випробування.

"Я повинен не забувати йти вперед, інакше мені конче надеруть дупу", – каже він.

Дивися на відео, як Магнус Мідтбо справляється з божевільним викликом:

Протягом усього випробування Мідтбо оточують п'ятеро інструкторів з різних підрозділів армії, флоту, авіації та спецрозділів Норвезьких збройних сил. Кожен з них по черзі атакує нашого героя, змушуючи його захищатися та підкоряти свого суперника, перш ніж боротися з наступним.

Хоча експеримент триває усього кілька хвилин, це одне з найважливіших випробувань, які Мідтбо коли-небудь проходив. Після того, як він закінчив тест і перевів подих, він продовжував підійматися від напруги.

Раніше мене ніколи не нудило, тому що я втомився. Я почуваюся таким наївним, коли справа стосується цих речей. Я завжди недооцінюю, наскільки це буде важко. І це перший раз, коли мене знудило, тож, можливо, це найважче, що я коли-небудь робив,

– наголошує він.

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Магнус Мідтбо – справжній божевілець. І ми просто приголомшені його сміливістю. Кинути собі такий виклик і гідно його пройти – те, що заслуговує на повагу.