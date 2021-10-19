На серії фото, якими поділилася співачка у мережі, вона позує у купальнику. Кадри Олі Цибульської надзвичайно сильно припали до душі її фанатам. Про це свідчать тисячі лайків, які вони залишили під публікацією зірки.

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

"78 серпня", – написала жартома Оля Цибульська.

Прихильники співачки були щедрими не лише на лайки. Вони ще й буквально засипали коментарями улюблену зірку. Традиційно лови найкращі з них:

"Ох же ж ця Цибульська";

"Це просто шикарно";

"Милуємося твоєю красою, Оля";

"Вау, яка фігура";

"Неймовірна краса";

"Така соковита";

"Справжня запальничка";

"Ідеал жіночої краси";

"Сексуальна бомба".



Оля Цибульська похизувалася розкішною фігурою у купальнику / Фото з інстаграму Цибульської



Оля Цибульська похизувалася розкішною фігурою у купальнику / Фото з інстаграму Цибульської

Насолоджуйся Польська модель Анна-Марія Олбрих потішила мережу гарячим фото в авто

Оля Цибульська викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо підписатися на українську співачку. Гарантуємо, тобі сподобаються світлини, які зірка викладає на своєму інстаграмі.