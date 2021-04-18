Зірка "Руйнівників міфів" влаштував божевільну битву у стилі "Шаленого Макса": відео

Багато хто знає Адама Севіджа завдяки його подвигам у шоу "Руйнівники міфів". Нещодавно він повернувся в ефіри зі своїм новим шоу "Savage Builds". Останній його епізод присвячений епічному поєдинку на автомобілях у стилі "Шаленого Макса". Це треба бачити.

Винахідниці та блогерки Симона Герц і Лаура Кампф поборються з Севіджем у випробуваннях з будівництва шалених автомобілів. Зауважимо, що у Герц чималенький досвід створення божевільних винаходів, якими вона регулярно ділиться у мережі. Натомість Кампф зробила собі ім'я, викладаючи щотижня всілякі огляди в мережі.

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Кожна машина буде оснащена трьома мішенями – одна зверху та дві з боків. За їх знищення нараховуватимуть бали. Цікаво, що Лаура й Адам вирішили атакувати здалеку. Натомість Симона зосередила увагу на зброї ближнього бою.

У боротьбі з брутальним підходом суперників, Герц модифікує свою колісницю, щоб пробити шини суперників. Фокусом змін став загострений хвіст, який спрямований на те, щоб позбавити шини суперника повітря. Оскільки гонка проходить на пухкій поверхні, порізана шина обов'язково зробить керування будь-яким транспортним засобом надзвичайно важким.



Кожен з учасників запеклого поєдинку максимально захистив своє авто / Скриншот з відео

На відміну від інших транспортних засобів, Лаура на своєму автомобілі збирається атакувати тараном. Попри куленепробивну надійність Ford Crown Victoria, автомобіля, який десятиліттями служив американській поліції, вона підсилює передню частину машини, щоб обійти інших конкурентів. Вона також оснастила своє авто мішенню для стрільби по тарілках, щоб атакувати інші машини на відстані.

І останнє, але не менш важливе: улюблена зброя Адама Севіджа – пітч-машина, озброєна м'ячами для гольфу. Його мета – вибити з гри суперників здалеку, захищаючись при цьому хитрістю та набором металевих бивнів, встановлених на передній частині його машини.

А тепер годі про теорію. Гайда дивитися епічну битву у стилі "Шаленого Макса", яка однозначно тобі сподобається:

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Якщо тобі мало цього. То ми рекомендуємо пригадати собі культові автомобілі з фільму "Шалений Макс: Дорога гніву". Їх по праву можна назвати однією з фішок стрічки Джорджа Міллера. Наша улюблена, до слова, The War Rig, на якому їздила Фуріоза!