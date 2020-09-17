Потужні автомобілі з фільму "Шалений Макс": на чому їздили головні герої
"Шалений Макс: Дорога гніву" (Mad Max: Fury Road) у прокат вийшов у 2015 році, проте його досі обговорюють та передивляються. Однією із "фішок" фільму є його чудернацькі та унікальні автомобілі.
"Шалений Макс: Дорога гніву" – постапокаліптичний екшн Джорджа Міллера, героєм якого є Макс Рокатанський, а головну роль виконав Том Гарді. У 2020 фільм займає 205-у позицію серед 250 найкращих фільмів усіх часів IMDb.
Однією із фішок фільму є його автомобілі. Men 24 розповість тобі коротко про кожен із них та покаже їхні приголомшливі світлини.
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Interceptor
- Interceptor, створений на базі Ford Falcon XB, є улюбленим автомобілем головного героя Макса в усіх частинах кіноепопеї (хоча як слід він у ньому катався лише в першій частині).
"Перехоплювач" – так можна перекласти назву цього авто / Фото warnerbros
The Gigahorse
- Два Сadillac Сoupe De Villes 1959 року з'єднали в один автомобіль з двома моторами V8. У цьому авто їздив головний лиходій "Дороги гніву".
"Надвеликий Кінь" – Gigahorse / Фото warnerbros
The Nux Car
- Чудовий хот-род Deuce coupe із V8. Машина одного з головних героїв, якого зіграв Ніколас Холт.
The Nux Car – "Автомобіль Нукса" / Фото warnerbros
The War Rig
- Бойовий тягач із двома моторами загальною потужністю 2000 кінських сил – гідний транспорт для Фуріози, героїні Шарліз Терон. Саме цей автомобіль, по суті, є головним героєм фільму.
The War Rig – "Машина Війни" / Фото warnerbros
FDK
- Наочний приклад того, що буде, якщо "жука" оснастити мотором V8.
FDK – "жук" із потужним мотором / Фото warnerbros
Cranky Frank
- "Божевільний Френк" – Holden FJ Rat Rod і знову з V8 – автомобіль супроводу "Надвеликого Коня".
Cranky Frank – "Скажений Френк" / Фото warnerbros
The Peacemaker
- "Миротворець" – Merlin V8 з танковими гусеницями. Не надто швидкий, зате прохідність вища, ніж в інших.
The Peacemaker – "Миротворець" / Фото warnerbros
The Ploughboy
- "Орач" – звісно, фермерська машина, трактор. Нагадує Bel Air, але – не факт, що саме він.
The Ploughboy – "Орач" / Фото warnerbros
Buick
- Просто б'юік. Відполірований, підрихтований і оснащений задньою віссю від вантажівки.
Б'юік, просто б'юік / Фото warnerbros
MACK
- "МЕК" – ремонтно-евакуаційний автомобіль, який у будь-яку мить може стати бойовим. Створили його на базі вантажівки MACK.
MACK – "МЕК" / Фото warnerbros
Buggy #9
- "Баггі № 9" – схожий на Corevette, але ні. Насправді це австралійський автомобіль Perentti, який робили у стилі американських суперкарів, але не надто комерційно успішний.
Buggy #9 – "Баггі № 9" / Фото warnerbros
Elvis
- Король музики рок-н-рол Елвіс Преслі не відмовився б від такого автомобіля: хот-род із двома V6, поєднаними в один V12.
Елвіс – це Elvis / Фото warnerbros
Dodge
- "Додж" – теж хот-род, але старенький. У характеристиках немає нічого особливого, зате є вогнемет.
Dodge – "Додж" / Фото warnerbros
Prince Valiant
- "Принц Відважний" – це Charger, але не Dodge, а Valiant. Колись ця машина була дуже популярною.
Prince Valiant – "Принц Відважний" / Фото warnerbros
The Big Foot
- "Біг Фут" або "Великоніг" – у фільмі є машиною сина головного лиходія – Безсмертного Джо. Її створили на базі Fargo Workhorse 1940, а двигун майже 10-літровий V8.
The Big Foot – "Велика Стопа" / Фото warnerbros
Firecar #4
- По суті, пожежна машина – Holden HZ UTE 1970 року, австралійське авто.
Firecar #4 – "Вогнемашина" / Фото warnerbros
Plymouth Rock
- "Плімутська Скеля" – авто племені Buzzards, стерв'ятників, які роблять свої машини металевими їжаками.
Plymouth Rock – "Плімутська Скеля" / Фото warnerbros
Doof Wagon
- "Фургон Дурня" – "музична скринька", побудована на базі армійського M.A.N. 8х8.
Doof Wagon – "Фургон Дурня" / Фото warnerbros
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