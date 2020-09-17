"Шалений Макс: Дорога гніву" (Mad Max: Fury Road) у прокат вийшов у 2015 році, проте його досі обговорюють та передивляються. Однією із "фішок" фільму є його чудернацькі та унікальні автомобілі.

"Шалений Макс: Дорога гніву" – постапокаліптичний екшн Джорджа Міллера, героєм якого є Макс Рокатанський, а головну роль виконав Том Гарді. У 2020 фільм займає 205-у позицію серед 250 найкращих фільмів усіх часів IMDb.

Однією із фішок фільму є його автомобілі. Men 24 розповість тобі коротко про кожен із них та покаже їхні приголомшливі світлини.

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Interceptor

Interceptor, створений на базі Ford Falcon XB, є улюбленим автомобілем головного героя Макса в усіх частинах кіноепопеї (хоча як слід він у ньому катався лише в першій частині).



"Перехоплювач" – так можна перекласти назву цього авто / Фото warnerbros

The Gigahorse

Два Сadillac Сoupe De Villes 1959 року з'єднали в один автомобіль з двома моторами V8. У цьому авто їздив головний лиходій "Дороги гніву".



"Надвеликий Кінь" – Gigahorse / Фото warnerbros

The Nux Car

Чудовий хот-род Deuce coupe із V8. Машина одного з головних героїв, якого зіграв Ніколас Холт.



The Nux Car – "Автомобіль Нукса" / Фото warnerbros

The War Rig

Бойовий тягач із двома моторами загальною потужністю 2000 кінських сил – гідний транспорт для Фуріози, героїні Шарліз Терон. Саме цей автомобіль, по суті, є головним героєм фільму.



The War Rig – "Машина Війни" / Фото warnerbros

FDK

Наочний приклад того, що буде, якщо "жука" оснастити мотором V8.



FDK – "жук" із потужним мотором / Фото warnerbros

Cranky Frank

"Божевільний Френк" – Holden FJ Rat Rod і знову з V8 – автомобіль супроводу "Надвеликого Коня".



Cranky Frank – "Скажений Френк" / Фото warnerbros

The Peacemaker

"Миротворець" – Merlin V8 з танковими гусеницями. Не надто швидкий, зате прохідність вища, ніж в інших.



The Peacemaker – "Миротворець" / Фото warnerbros

The Ploughboy

"Орач" – звісно, фермерська машина, трактор. Нагадує Bel Air, але – не факт, що саме він.



The Ploughboy​ – "Орач" / Фото warnerbros

Buick

Просто б'юік. Відполірований, підрихтований і оснащений задньою віссю від вантажівки.



Б'юік, просто б'юік / Фото warnerbros

MACK

"МЕК" – ремонтно-евакуаційний автомобіль, який у будь-яку мить може стати бойовим. Створили його на базі вантажівки MACK.



MACK – "МЕК" / Фото warnerbros

Buggy #9

"Баггі № 9" – схожий на Corevette, але ні. Насправді це австралійський автомобіль Perentti, який робили у стилі американських суперкарів, але не надто комерційно успішний.



Buggy #9​ – "Баггі № 9" / Фото warnerbros

Elvis

Король музики рок-н-рол Елвіс Преслі не відмовився б від такого автомобіля: хот-род із двома V6, поєднаними в один V12.



Елвіс – це Elvis / Фото warnerbros

Dodge

"Додж" – теж хот-род, але старенький. У характеристиках немає нічого особливого, зате є вогнемет.



Dodge​ – "Додж" / Фото warnerbros

Prince Valiant

"Принц Відважний" – це Charger, але не Dodge, а Valiant. Колись ця машина була дуже популярною.



Prince Valiant – "Принц Відважний" / Фото warnerbros

The Big Foot

"Біг Фут" або "Великоніг" – у фільмі є машиною сина головного лиходія – Безсмертного Джо. Її створили на базі Fargo Workhorse 1940, а двигун майже 10-літровий V8.



The Big Foot – "Велика Стопа" / Фото warnerbros

Firecar #4

По суті, пожежна машина – Holden HZ UTE 1970 року, австралійське авто.



Firecar #4 – "Вогнемашина" / Фото warnerbros

Plymouth Rock

"Плімутська Скеля" – авто племені Buzzards, стерв'ятників, які роблять свої машини металевими їжаками.



Plymouth Rock – "Плімутська Скеля" / Фото warnerbros

Doof Wagon

"Фургон Дурня" – "музична скринька", побудована на базі армійського M.A.N. 8х8.



Doof Wagon​ – "Фургон Дурня" / Фото warnerbros

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