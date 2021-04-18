Многие знают Адама Сэвиджа благодаря его подвигам в шоу "Разрушители мифов". Недавно он вернулся в эфиры со своим новым шоу "Savage Builds". Последний его эпизод посвящен эпическому поединку на автомобилях в стиле "Безумного Макса". Это надо видеть.

Изобретательницы и блогеры Симона Гёрц и Лаура Кампф будут бороться с Сэвиджем в испытаниях по строительству безумных автомобилей. Заметим, что в Гёрц немалый опыт создания безумных изобретений, которыми она регулярно делится в сети. Зато Кампф сделала себе имя, выкладывая каждую неделю всевозможные обзоры в сети.

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Каждая машина будет оснащена тремя мишенями – одна сверху и две по бокам. За их уничтожение начислять баллы. Интересно, что Лаура и Адам решили атаковать издалека. А от Симона сосредоточила внимание на оружии ближнего боя.

В борьбе с грубым подходом соперников, Гёрц модифицирует свою колесницу, чтобы пробить шины соперников. Фокусом изменений стал заостренный хвост, который направлен на то, чтобы лишить шины соперника воздуха. Поскольку гонка проходит на рыхлой поверхности, порезанная шина обязательно сделает управление любым транспортным средством чрезвычайно тяжелым.



Каждый из участников ожесточенного поединка максимально защитил свое авто / Скриншот с видео

В отличие от других транспортных средств, Лаура на своем автомобиле собирается атаковать тараном. Несмотря на пуленепробиваемую надежность Ford Crown Victoria, автомобиля, который десятилетиями служил американской полиции, она усиливает переднюю часть машины, чтобы обойти других конкурентов. Она также оснастила свой автомобиль мишенью для стрельбы по тарелкам, чтобы атаковать машины на расстоянии. И последнее, но не менее важное: любимое оружие Адама Сэвиджа – питч-машина, вооруженная мячами для гольфа. Его цель – выбить из игры соперников издалека, защищаясь при этом хитростью и набором металлических бивней, установленных на передней части его машины.

А теперь хватит о теории. Айда смотреть эпическую битву в стиле "Безумного Макса", которая однозначно тебе понравится:

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