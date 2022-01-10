На ефектних кадрах актриса позує у крихітному купальнику. Він, до слова, дозволяє вдосталь намилуватися струнким і бездоганним тілом красуні. Чим ми і рекомендуємо тобі зайнятися.
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"Манія свободи", – лаконічно підписала публікацію Естер.
Світлини красуні надзвичайно припали до душі не лише нашій редакції. У захваті від неї мільйони підписників, які стежать за Естер Експозіто по всьому світу. Тож не дивно, що вони були щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "У тебе просто неймовірне тіло";
- "Надзвичайно гаряча";
- "Знай, що я закоханий у тебе";
- "Твоя краса заворожує кожного, хто на тебе погляне";
- "Тобою можна милуватися вічність".
Спокусливі фото Естер Експозіто розбурхали мережу / Фото з інстаграму Експозіто
Спокусливі фото Естер Експозіто розбурхали мережу / Фото з інстаграму Експозіто
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Нам теж дуже подобається Естер Експозіто. І не лише тому, що вона талановита актриса, а ще й тому, що вона надзвичайно красива. Тебе ж ми закликаємо підписатися на нашу героїню. Це дозволить тобі одним з перших милуватися гарячими фото зірки серіалу "Еліта".