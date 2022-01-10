На эффектных кадрах актриса позирует в крошечном купальнике. Он, к слову, позволяет вдоволь налюбоваться стройным и безупречным телом красавицы. Чем мы и советуем тебе заняться.
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"Мания свободы", – лаконично подписала публикацию Эстер.
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- "У тебя просто невероятное тело";
- "Чрезвычайно горячая";
- "Знай, что я влюблен в тебя";
- "Твоя красота завораживает каждого, кто на тебя взглянет";
- "Тобою можно любоваться вечностью".
Соблазнительные фото Эстер Экспозито взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Экспозито
Соблазнительные фото Эстер Экспозито взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Экспозито
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