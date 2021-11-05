Цього разу модель знялася у крихітному бікіні. Вибір цього елемента гардероба дозволяє вдосталь помилуватися спокусливими формами Селести Брайт. Зізнаємося, ми самі добряче залипли на світлині, яку виклала в мережі красуня.
Варте уваги Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті
"Я хочу якомога швидше відправитися кудись у тропіки", – написала вона під публікацією.
Ми теж хотіли б зараз бути десь у тропіках, а не насолоджуватися вибриками української погоди. А вишенькою на торті у цьому випадку могла б стати сама Селеста. Але реальність дещо інакша, тож ми поки можемо хіба читати коментарі та милуватися світлиною, яка розбурхала мережу:
- "Крихітко, ти надзвичайно гаряча";
- "Ти дуже красива та приголомшлива";
- "Розкішна та сексуальна";
- "Твоя спокусливість зашкалює";
- "Ти просто бездоганна";
- "Найкрасивіша дівчина у світі";
- "Я закоханий у тебе";
- "Цей спекотний кадр підвищує температуру навколо";
- "Ти, як завжди, вражаєш своєю вродою".
Селеста Брайт потішила мережу гарячим фото у бікіні / Фото з інстаграму Брайт
Тобі сподобається Червоний їй дуже личить: Настя Каменських у крихітному бікіні розбурхала мережу
Селеста Брайт однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. Сексуальна модель регулярно розбурхує користувачів мережі. Тож лише один клік дозволить тобі одним з перших насолоджуватися порцією спокуси від красуні!