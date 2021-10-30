Комплексом вправ з фітнес-гумками поділився танцюючий тренер Нік Волкер. З його допомогою ти зможеш не лише отримувати задоволення від тренувань вдома, а й дуже скоро побачити бажаний результат. Гарантуємо, він тебе однозначно потішить!
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"Змусьмо ваші ноги та ядро горіти сьогодні за допомогою пікантного тренування. Танці не є обов'язковими, але вони допоможуть вам підтримувати інтенсивність протягом усієї гри", – наголошує тренер.
Як додав Нік Волкер, цього разу ми зосереджуємося на якості кожного повторення. Відчуй, як сідниці / квадрицепси / загальний корпус залучені у кожному русі.
Не забувай розігрітися перед тренуванням. Це дозволить не лише отримати максимальний результат, а й уникнути травматизму. Можеш, наприклад, потанцювати, як це робить наш фітнес-тренер.
Як накачати ноги та м'язи кора – комплекс вправ
- Подвійні присідання з бічною ходьбою: 2 – 3 підходи по 10 повторень
- Підйом ніг у боковій планці: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу
- Крок назад для сідниць: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу
- Кроки вбік у високій планці: 3 підходи по 20 кроків
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
Цей комплекс вправ можна використовувати як суперсет, так й додати до свого звичного режиму тренувань. Це дозволить зробити роботу над твоїм тілом цікавішою та різноманітнішою.
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Візьми на озброєння це тренування, а також поділися ним зі своїми друзями. Нехай більше людей мають можливість працювати над своїм тілом і отримувати задоволення від цього.
Текст публікації Ніка Волкера
Прокачуємо ноги та ядро!
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Змусьмо ваші НОГИ і ЯДРО горіти сьогодні за допомогою пікантного тренування!!! Танці не обов'язкові, але вони допоможуть вам підтримувати інтенсивність протягом усієї гри!
Сьогодні зосередьтесь на якості кожного повторення та відчувайте, як сідниці / квадрицепси / відвідні м'язи / загальний корпус діють у кожному руху.
Подвійні присідання з бічною ходьбою: 2 – 3 підходи по 10 повторень
Підйом ніг у боковій планці: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу
Крок назад для сідниць: 3 підходи по 15 повторень на кожну ногу
Кроки вбік у високій планці: 3 підходи по 20 кроків
Не забувай відпочивати протягом 30 секунд між вправами.
Отримай більше детальних інструкцій, підказок і відео в моєму додатку!!! До зустрічі!