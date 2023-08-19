Який поцілунок найкраще підходить тобі за знаком Зодіаку
Щонайменше, так кажуть астрологи. Знаки Зодіаку, серед іншого, показують, як ту чи іншу людину змусити швидко збудитися. А ще – можуть багато розповісти про навички поцілунків.
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Як цілувати Близнюків
- Які вони? Близнюки – вільні духом люди, які люблять поговорити, безперешкодно рухатися і цілуватися, не відвертаючи увагу на сторонні думки. Тому будь готовим до польоту фантазії без жодної підказки про пункт призначення. Більшість Близнюків посилають змішані сигнали, які змушують партнера замислитися: варто чи не варто цілуватися? Але їхні поцілунки часто настільки інтенсивні, що зможуть приголомшити тебе. Близнюки також повинні перебувати у своїй зоні комфорту, перш ніж щось робити, що означає довге очікування перед початком дії.
- Як бути? Поцілунки готуй пристрасні з невеликими пощипуваннями. Вони також люблять гризти мочки вух між поцілунками. Однак, вони можуть також загубитися в хихотінні у найбільш напружений момент поцілунку.
Як цілувати Терези
- Які вони? Терези вимогливі й чуттєві, з пристрастю до романтики й таємничості. Але жодних поцілунків і проявів надмірної емоційності не буде, якщо ти не почистив зуби після вечері або не застосував парфумів. В ім'я романтики Терези можуть зіпсувати навіть найспекотнішу ніч. Тому тиха музика і приглушене освітлення в елегантній обстановці просто необхідні.
- Як бути? Поцілунок готуй довгий і романтичний, з невеликими перервами в турботливому середовищі, яке стимулює почуття. Інтенсивність поцілунків має повільно зростати.
Як цілувати Водоліїв
- Які вони? Водолії мрійливі, ніжні й легко втрачають концентрацію уваги (що також означає легковажніше ставлення до зради). Будь готовий припинити поцілунок у будь-який момент. Їхні побачення – це один довгий поцілунок, а потім – повноцінна сварка.
- Як бути? Поцілунок готуй домінуючий, пристрасний і точний. Зі завжди відкритими очима, щоб перевіряти реакцію Водоліїв.