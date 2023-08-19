Какой поцелуй лучше всего подходит тебе по знаку Зодиака
По меньшей мере, так говорят астрологи. Знаки Зодиака, среди прочего, показывают, как того или иного человека заставить быстро возбудиться. А еще – могут многое рассказать о навыках поцелуев.
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Как целовать Близнецов
- Какие они? Близнецы – свободные духом, любящие поговорить, беспрепятственно двигаться и целоваться, не отвлекая внимание на посторонние мысли. Поэтому будь готов к полету фантазии безо всякой подсказки о пункте назначения. Большинство Близнецов посылают смешанные сигналы, заставляющие партнера задуматься: стоит или не стоит целоваться? Но их поцелуи часто настолько интенсивны, что смогут ошеломить тебя. Близнецы также должны находиться в своей зоне комфорта, прежде чем что-либо делать, что означает долгое ожидание перед началом действия.
- Как быть? Поцелуи готовь страстные с небольшими пощипываниями. Они также любят грызть мочки ушей между поцелуями. Однако, они могут также потеряться в хихикании в наиболее напряженный момент поцелуя.
Как целовать Весы
- Какие они? Весы требовательны и чувственны, со страстью к романтике и таинственности. Но никаких поцелуев и проявлений излишней эмоциональности не будет, если ты не почистил зубы после ужина или не применил духи. Во имя романтики Весы могут испортить даже самую жаркую ночь. Потому тихая музыка и приглушенное освещение в элегантной обстановке просто необходимы.
- Как быть? Поцелуй готовь длинный и романтичный, с небольшими перерывами в заботливой среде, стимулирующей чувства. Интенсивность поцелуев должна постепенно расти.
Как целовать Водолеев
- Какие они? Водолеи мечтательны, нежны и легко теряют концентрацию внимания (что также означает более легкомысленное отношение к измене). Будь готов прекратить поцелуй в любой момент. Их свидание – это один долгий поцелуй, а затем – полноценная ссора.
- Как быть? Поцелуй готовь доминирующий, страстный и точный. Со всегда открытыми глазами, чтобы проверять реакцию Водолеев.