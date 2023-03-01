Найгірше в цій одержимості те, що вона може вкрай негативно вплинути на нинішні стосунки. Якщо ти постійно говоритимеш і думатимеш про колишню, то дуже швидко твоїй коханій може увірватися терпець. До слова, перевір, чи твоя нинішня партнерка – не один з цих знаків Зодіаку.

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1. Овен

Спогади про колишніх продовжують переслідувати їх. Вони дуже тримаються за минуле, тому що не можуть забути час, проведений зі своїм попереднім партнером. І, на жаль, вони не знають, як позбутися цієї одержимості.



Думки про колишніх не відпускають / Фото wirestock

2. Телець

Вони дуже ретельно ставляться до стосунків. Щойно вони присвятили себе людині, вони не можуть забути про неї. Їм дуже важко відірватися від стосунків. Тому навіть після розриву вони продовжуватимуть говорити про своїх колишніх. Тельці просто шалено одержимі минулим.

3. Близнюки

Вони просто не можуть перестати думати про своїх колишніх. Для них дуже болісно йти далі. Вони досить одержимі тим, що їхні колишні роблять без них. Тож вони буквально шукають всі можливі способи дізнатися, чим та як живуть ті, з ким вони раніше були в парі. Іноді це доходить до абсурдних речей.

4. Лев

Їм дуже важко пережити розставання. Вони стають одержимими. А все тому, що відчувають зв'язок з людиною, яка від них пішла. Вони завжди хочуть знати, що задумали колишні. Леви буквально переслідують їх у соціальних мережах. Але роблять це акуратно, щоб не спалитися.



Леви здатні стежити за своїми колишніми / Фото karlyukav

5. Скорпіони

Вони мстять, якщо їх образили або скривдили. Вони дуже розчаровуються та втрачають настрій щоразу, коли в розмовах виникає тема їхніх колишніх. Це стає для них тригерною точкою. І тоді вони починають одержимо говорити про минулі стосунки.

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Їх нічого не тригерить

Мовиться про Раків, Дів, Терезів, Стрільців, Козорогів, Водоліїв, а також Риб. Вони, як правило, мирно розходяться. Тож спокійно відпускають своїх колишніх у вільне плавання. І не намагаються підстерігати їх під під'їздом.