Дізнайся разом з Men 24, чи не належиш саме ти до цього списку. Якщо ж ні, то не варто засмучуватися. Можливо, ти – природжений командний гравець.

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Ці знаки Зодіаку – природжені керівники

Овен

Представники цього знаку Зодіаку рішучі, сповнені ентузіазму та цілеспрямовані. Тож з них виходить впевнені боси. Вони креативні та мають лідерські риси, які неодмінно допомагають досягнути вершин. Те, як вони виконують свої плани та втілюють у життя проєкти, дуже надихає.

Телець

У них вперта особистість, і хоча це іноді може дратувати, це справді корисна риса для них. Адже вона допомагає Тельцям досягати своїх цілей. Вони дуже добре працюють як лідери, адже можуть забезпечити найкращі умови праці. Вони створюють міцний зв'язок між командою, який необхідний для загального успіху.

Діва

З них теж виходять чудові боси, адже Діви завжди виконують те, що потрібно. Це робить їх цінним активом для компанії, в якій вони працюють. Вони принципові люди. І цією рисою захоплюються їхні підлеглі. Рішучість Дів позитивно впливає на ставлення до них, адже це подобається усім навколо.



Принциповість Дів поважають їхні підлеглі / Фото Drobotdean

Терези

Вони справедливі та мають правильний склад розуму, щоб виконувати робочі завдання без особливих клопотів. Підлеглі поважають їх за праведну мораль. Терези не можуть добре співпрацювати з тими, хто їх зневажає. Натомість вони буквально квітнуть на очах поруч з тими, хто прагне навчатися та розвиватися.

Козоріг

З них виходять найкращі керівники, адже їхня професійна сила заслуговує похвали. Вони роблять усе можливе для покращення клімату на роботі, починаючи від догляду за співробітниками та закінчуючи підвищенням загальної продуктивності команди. Вони мають навички відповідальності, які роблять їх чудовими лідерами. А ще вони дуже обґрунтовані та не створять додаткових клопотів своїм підлеглим.

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Зауважимо, що Близнюки, Леви, Скорпіони, Стрільці, Водолії та Риби – відмінні командні гравці. Вони не люблять бути лідерами. Натомість зроблять усе можливе для того, щоб підвищити продуктивність своєї команди.