У Гарварді кажуть, що тобі необхідно бути фіолетовою білкою. Це дозволить досягнути успіху на співбесідах, а також отримати посаду, на яку ти претендуєш.

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Що таке фіолетова білка

Згідно зі статтею, "фіолетова білка" – кандидат, у якого є все, що шукають роботодавці. Беззаперечним фактом є те, що багато вакансій вимагають шаленої кількості навичок. І може здатися неможливим, щоб хтось володів ними всіма одночасно.

Але насправді мова йде не про те, щоб мати все. А про те, щоб показати, що ти володієш основами. Що ти можеш бути чудовим елементом для робочої команди. І що це те, чого у тебе зараз немає, але ти можеш швидко навчитися. Що потрібно зробити?

Поєднай навички моменту з позачасовими здібностями

Є речі, які ти завжди повинен знати: добре спілкуватися, працювати у команді, мислити аналітично чи стратегічно тощо. Але також важливо взяти до уваги, що є навички, які можуть змінити ситуацію. Наприклад, наразі ти повинен не лише знати, як добре спілкуватися з іншими чи делегувати. Роботодавці також можуть попросити тебе знати соціальні мережі, пошукову оптимізацію або освоїти програму, яка використовується.



Покажи, що можеш адаптовуватися до нових викликів / Фото ijeab

Важливо, щоб ти продемонстрував, що у тебе є базові навички, які завжди знадобляться. Водночас слід показати, що ти можеш адаптуватися до часу та тенденцій. Зробити те, що допоможе компанії.

Покинь зону комфорту

У Гарварді кажуть, що різноманітне резюме (зауваж, що це не означає, що ти повинен робити все та пробувати все) може допомогти тобі. Це продемонструє, що ти та людина, яка не боїться викликів і готова до навчання.

Це вказує інтерв'юєрам, що в тебе вже є певний багаж різноманітних знань. Але ти завжди готовий його поповнювати. Ти звертаєш увагу на нові виклики та можливості. І справляєшся з ними, а не стаєш паралізованим.

Це важливо, адже світ постійно змінюється і завжди є щось нове, що потрібно зробити. Тому на роботу шукають людей, які не чіпляються за те, що постійно роблять те саме. Їм цікаво і вигідно брати тих, хто готовий покинути свою зону комфорту.



Обери роботу не за своїм звичним фахом / Фото Drazen Zigic

Знайди наставника

Наявність наставника або когось, хто навчить тебе робити те, що тобі цікаво опанувати, може бути чудовим інструментом. Це дає тобі змогу здобути більше навичок або опанувати ті, над якими ти працюєш.

У Гарварді говорять про "стеження". Це означає слідкування за людиною, якою ти захоплюєшся або яка вже досягла чогось, чого хочеш ти. Відповідне спостереження дозволяє навчатися та прокачувати свої навички у сфері. Це шлях до власного зростання.

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Ми не можемо гарантувати, що ти зможеш стати фіолетовою білкою й отримати омріяну роботу. Але варто спробувати працювати над собою. Якщо ти готовий рости та розвиватися, то роботодавець однозначно це помітить.