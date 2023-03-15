Так, деякі люди люблять домінувати та віддавати накази, а є ті, хто з радістю виконують ці накази і не проти, щоб над ними домінували. Ось 4 знаки Зодіаку, якими легко керувати. Перевір, чи немає тебе серед них.

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1. Телець

Цей знак Зодіаку напрочуд легко піддається домінуванню, попри те, що про нього можуть подумати. Він не надто прагне керувати кимось, і дуже щасливий, якщо хтось інший зробить це за них. Їм подобається слідувати та підкорятися. І це ніяк не пов'язано з їхньою невпевненістю або відчуттям домінування. Потай вони люблять не напружуватися, коли доводять справу до кінця.

2. Близнюки

Ці люди люблять догоджати іншим, і вони також дуже гнучкі. Вони відкриті до думки, що інші можуть вирішувати за них. Вони стають тривожними, коли це необхідно, тому віддають перевагу, щоб ними керували.



Близнюки схильні, щоб ними керували / Фото fabrikasimf

3. Рак

Цей знак Зодіаку дуже чутливий до емоцій, а також дуже спостережливий. Вони не люблять проявляти ініціативу або діяти та віддають перевагу людям, які домінують.

4. Терези

Терези – дипломати та люблять справляти враження на інших. Це робить їх покірними, а потім вони сліпо слідують інструкціям. У них немає проблем з тим, що над ними домінують, і навіть якщо їх це дратує, вони нічого не скажуть.

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Знаки Зодіаку, які домінують

Овен, Лев, Козоріг і Діва дуже домінантні. Вони керують усім шоу і не можуть вижити з норовливим знаком Зодіаку поруч.