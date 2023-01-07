Якщо так сталося, що мовиться або про тебе, або тобі доведеться бути в команді з цими знаками Зодіаку, то виконати завдання буде непросто. І на це є низка вагомих причин. Причому, у кожного знаку – свої.

Читай також Патріотичні шоти і преміальна горілка: Nemiroff подають в одному з найвідоміших барів світу

1. Лев

Лев імпульсивний і легко дратується. Це перетворює його на одну з найгірших токсичних особистостей на роботі. Він або вона можуть не таїти образу, але якщо вони розлючені, вони зроблять все, щоб роздратувати і тебе. Цьому знаку Зодіаку не вистачає терпимості. І якщо в тебе є колеги-Леви, то вони можуть образити або накинутися на тебе через свій войовничий характер.



Леви надзвичайно швидко спалахують та дратуються / Фото wayhomestudio

2. Козоріг

Цей знак Зодіаку може бути не поступливим і жорстким, але він не почне вендету проти тебе, доки ти не спровокуєш його і не зробиш те саме. Однак, коли ти з ними не погоджуєшся, вони змусять тебе пережити важкі часи. Спочатку вони дуже спокійно говорять про проблеми, але зрештою завжди будують повноцінні плани помсти. Крім того, вони думають, що завжди мають рацію, і тому їм дуже складно працювати в команді.

3. Водолій

Водолії не люблять критику, і коли хтось залишає в їхній свідомості жахливе враження, вони можуть грубіянити або поводитись дивно непродуктивно. І все для того, щоб помститися. Їхні слова можуть бути дуже руйнівними. Також складно передбачити ефективність Водоліїв, адже їхня поведінка може бути більш врівноваженою та залежати від їхнього настрою.

4. Риби

Під час роботи з Рибами тобі, можливо, доведеться бути обережним, тому що будь-що може розбити їх серце. Як правило, вони дуже стримані й емоційно виховані, але якщо їх ненавмисно образити, вони не відступлять. Вони можуть мати давню неприязнь і конфлікт з тобою. І вони зроблять все можливе, щоб перевершити тебе на робочій презентації або будь-якій іншій платформі, де вони можуть це зробити.



Риби можуть бути дуже мстивими, якщо ти образиш їх на роботі / Фото master1305

5. Скорпіон

Цей знак Зодіаку – неприємний колега, і в них дуже мало терпіння. Вони можуть спалахнути неконтрольованими хвилями гніву та влаштувати сцену на робочому місці. Якщо вони не отримують просування по службі та заохочень, яких, як їм відомо, вони заслуговують, вони стають небезпечнішими. Ба більше, вони можуть поранити інших людей своїми словами й аргументами. А їх, повір, у них завжди достатньо.

Варте уваги Твоє життя зміниться докорінно, якщо позбутися цих 10 шкідливих звичок

Натомість Овен, Телець, Стрілець, Терези, Діва, Рак і Близнюки – хороші колеги і можуть бути відмінними командними гравцями. Тут головне – правильно розіграти свої карти.