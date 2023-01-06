Вміння визначити свої шкідливі звички та позбутися їх – неоціненне. Men 24 пройдеться десятьма, яким однозначно не місце у твоєму житті. Спробуй їх викорінити і ти побачиш зміни, що надихатимуть рости та розвиватися з новими силами.

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10 звичок, яких слід позбутися

1. Погана особиста гігієна

Забуваєш зранку почистити зуби? Відкладаєш похід у душ на ранок, бо ввечері дуже стомився після роботи? Рекомендуємо від цих звичок відмовлятися. Усе це може не лише негативно впливати на твій зовнішній вигляд, а й на самопочуття. Та й узагалі, годі бути нечупарою.



Приділяй достатньо уваги особистій гігієні / Фото garetsvisual

Виділи ти ті нещасні 5 хвилин, щоб без поспіху приділити увагу своєму обличчю. Не лінуйся витрачати усього 4 хвилини, щоб доглядати за ротовою порожниною. Усі ці маленькі дрібниці впливають як на тебе ззовні, так і зсередини.

2. Не утримуєш свій простір у чистоті

Ти можеш скільки завгодно розповідати про творчий хаос, але всі ці казочки залиш комусь іншому. Порядок – те, що тобі потрібно. Так ти зможеш краще розуміти, що і де лежить. Твої очі не відволікатимуться на щось зайве на робочому місці. Усе просто і зрозуміло. Прибираємо все зайве та не забуваємо про чистоту як вдома, так і на робочому місці в офісі.

3. Нехтуєш своїм психічним здоров'ям

Це не менш важливо, турбуватися про власне ментальне здоров'я. Слід розуміти, що від нього теж залежить твоє життя, успіх, щасливе майбутнє. Якщо ж ти будеш легковажити, то дуже швидко можеш стати жертвою того ж вигорання. Повір, воно добряче так викидає з колії.

4. Витрачаєш час на телефон

Ми багато уваги приділяємо смартфонам. І це ніби і не дуже зле. Але тут потрібно розуміти, на що саме ти витрачаєш свій час. Якщо у телефоні ти виконуєш робочі задачі, читаєш новини, книжки або поглинаєш інший інформаційний контент, то це чудово. Якщо ж ти просто взяв телефон до рук, щоб перевірити листи, і залип буквально на кілька годин, то цієї звички точно потрібно позбуватися.



Перевір, чи ефективно ти використовуєш телефон / Фото lookstudio

5. Ти – асоціальний

Це також не надто позитивна звичка. Бодай тому, що тобі все одно доведеться комунікувати з людьми. У громадському транспорті, на роботі, в магазинах. Тож годі бути відлюдькуватим. Не потрібно відразу ж агресувати, коли хтось до тебе звертається. Будь взаємоввічливим і не забувай усміхатися. Тобі личить!

6. Споживаєш харчове сміття

Усі ці чипси, сухарики, солодкі води. Все це вкрай негативно впливає на твоє здоров'я. Ти можеш почуватися млявим. У тебе може різко погіршуватися настрій. І у всьому цьому винними будуть також харчові звички. Тож ми рекомендували б переглянути свій раціон. Додати до нього більше зелені. Слідкувати за дотриманням балансу між споживанням білків, жирів, а також вуглеводів. І буде тобі щастя.

7. Ти не тренуєшся регулярно

Це ще один момент, на який варто звернути увагу. Регулярна фізична активність дозволяє тобі підтримувати своє тіло в тонусі. Крім того, це чудовий спосіб позбутися стресу. Та й узагалі, будь-які активності дозволяють тобі бути бадьорим, зберігати хороше самопочуття.



Регулярно тренуйся, щоб твоє тіло було у формі / Фото wayhomestudio

8. Ти не поважаєш жінок

На жаль, ми досі спостерігаємо такі випадки. І це жахливо. Слід раз і назавжди запам'ятати, що права та можливості жінок у суспільстві мають бути такими ж, які й у тебе. Тож забудь усі ці ганебні вислови про "місце на кухні" і так далі. Це неприпустимо. Для кращого розуміння ситуації рекомендуємо до прочитання книгу "Невидимі жінки". Вона продемонструє тобі, з якою кричущою несправедливістю стикаються жінки лише за останні 100 років.

9. Відсутність амбіцій

Ти не можеш просто пливти за течією. Тобі потрібно взяти весла та прискорити свій рух. Ти маєш знайти для себе ціль та намагатися її досягнути. В інакшому випадку ти просто приречений на нудне споживацьке життя. Чи це саме те, про що ти мрієш?

10. Бути фінансово безвідповідальним

З фінансовою грамотністю у багатьох людей серйозні проблеми. І ми рекомендуємо позбавлятися цього. Сформуй нарешті власний бюджет. Навчися правильно та грамотно витрачати свої гроші. Відкладай частину прибутку. А також не забувай шукати джерела додаткового отримання коштів. Міркуй не лише сьогоднішнім днем. Тобі варто також потурбуватися про те, чи будеш ти забезпеченим, наприклад, через років 5.

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Не всі звички, які ми згадали вище, вкрай негативно впливають на твоє життя. Але якщо їх позбутися, то воно однозначно стане кращим, яскравішим, здоровішим і успішнішим. Спробуй, тобі сподобається.