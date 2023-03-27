Але мало хто замислюється над червоними прапорцями. Ми ж вирішили зосередити на них свою увагу. Не переступай ці межі, якщо не хочеш відразу ж потрапити в бан. Пам'ятай, що грань між цікавим фліртом і відвертим кринжом може бути надто мала.

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1. Не будь надто наполегливим

Багато чоловіків припускаються грубої помилки. Мовиться про надмірну агресію або наполегливість. Пам'ятай, що такий підхід змушує дівчину відчувати дискомфорт або банальну неповагу до власної персони. Тож ми закликаємо бути невимушеним і вести розмову у виваженому ритмі без тиску.



Уникай тиску, який може її відштовхнути / Фото wayhomestudio

2. Не звертаєш увагу на репліки

Так, під час спілкування варто звертати увагу на кожне повідомлення та емодзі дівчини. Якщо ти, наприклад, починаєш вести розмову про спальню, то зверни увагу на її реакцію. Це дозволить тобі визначити, чи варто продовжувати рухатися в цьому напрямку, чи краще перейти на іншу тему.

3. Ти надто самовпевнений

Упевненість у собі, звичайно ж, необхідна. Але ми говоримо про її надмірність. Якщо її аж надто багато, то дівчина може почуватися пригніченою. Ба більше, може складатися таке враження, що ти вже все вирішив за неї, і що в неї немає вибору. Але так не є. Пам'ятай про це.

4. Ти не вмієш слухати

Ми говорили про уважність у буквальному значенні слова. А тепер пропонуємо також пам'ятати, що ти не можеш бути зациклений винятково на власних бажаннях. У такому випадку дуже легко загубити сигнал, який може посилати дівчина. Наприклад, про те, що вона не готова зараз іти на побачення або секс – явно не те, чого вона шукає під час знайомства тут і зараз.

5. Ти проявляєш неповагу

На жаль, іноді чоловікам властива нешаноблива або груба поведінка. Це може відштовхувати дівчину під час спілкування. Особливо у випадку, коли ви не перебуваєте на одній хвилі. Якщо, наприклад, їй не притаманно використовувати лайку, то не варто цього робити. В інакшому випадку високі шанси на провал під час знайомства.



Пам'ятай, що ти повинен поважати її думку / Фото nakaridore

6. Неповага до кордонів

Якщо ти не поважаєш кордони іншої людини і намагаєшся змінити її думку, ти робиш величезну помилку. Тож, якщо дівчина каже, що не готова до спілкування, – зупинися негайно. Якщо їй не подобається твоє фото, то не варто її відразу ж закидати образами. Те ж стосується засипання повідомленнями або дзвінками. Пам'ятай про те, що "Ні" завжди означає лиш ствердне "Ні", а не "Добивайся мене, будь ласка".

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Важливо пам'ятати, що у всіх різні межі та рівні комфорту. Тож ми закликаємо не бути надто агресивним, наполегливим і токсичним під час знайомств у мережі. Будь собою, але пам'ятай про її особисті кордони, які ти не повинен переступати.