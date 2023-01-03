Триває він від 26 грудня і до 16 січня, але піку досягає 2 – 3 січня. А на піку побачити можна за годину у середньому 80 метеорів, які пролітають крізь атмосферу Землі.

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Як збільшити свої шанси спостерігати яскраві Квадрантиди

Квадрантиди відомі тим, що створюють вражаючі вогняні метеори – довші та яскравіші за звичайні, бо походять вони від більших уламків.

Цей потік – це слід уламків астероїда 2003 EH1, який виявили під час пошуку навколоземних об’єктів в обсерваторії Ловелл (LONEOS) у 2003 році. Розмір астероїда – близько 3,2 кілометра.

2003 EH1 обертається навколо Сонця кожні 5,52 року. Земля проходить через слід уламків під перпендикулярним кутом, тобто піковий період для дощу пилу та крихітних уламків – короткий.

У 2023 році він припадає на 2 – 3 січня.



Квадрантиди у 2012 / Фото Джефа Беркеса

Щоб найкраще побачити це коротке, але вражаюче шоу, знайдіть місце якнайдалі від світлового забруднення перед світанком 3 січня. Найкращий кут огляду буде, якщо лежати ногами на північний схід.

Слід подбати й про те, щоб очі за 30 хвилин звикли до сутінків, щоб вловити навіть найслабші метеори.

Дощ найкраще буде спостерігати саме у Північній півкулі на ділянці неба між сузір’ями Волопаса та Дракона, неподалік ручки Великої Ведмедиці.

Квадрантиди отримали назву від сузір’я Quadrans Muralis, яке так назвав французький астроном Жером Лаланд у 1795 році. Але воно не внесене до списку сучасних сузір’їв Міжнародного астрономічного союзу.

До слова: наступним великим метеорним потоком після Квадрантидів будуть Ліриди – з 15 по 29 квітня 2023 року із піком 22 і 23 квітня.