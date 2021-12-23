Після того, як у травні актора активно обговорювали через світлину з неабияким животом, актор вирішив досягнути найкращої форми у своєму житті. Одночасно працюючи над мемуарами, він знімається у серіалі "Найкраща форма у моєму житті".

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У серіалі Сміт кинувся в новий фізично складний фітнес-режим, що складається з чотирьох днів тренувань щотижня та кардіо щоранку. У новому ролику, який не увійшов у фінальну версію серіалу на ютуб, Сміт пробує інше, але не менш інтенсивне тренування, приєднуючись до квотербека Маямі Долфінс Туа Таговайлоа.

Вілл Сміт спробував тренування захисника НФЛ

Таговайлоа зазвичай тренує ноги та верхню частину тіла чотири дні на тиждень. А над рівновагою та рухливістю працює один раз на тиждень. Тож він дозволяє Сміту відчути себе у його шкурі.

Дивися на відео, як Вілл Сміт виконує тренування захисника НФЛ:

Після певної розігріву з м'якими тканинами, включаючи катання на пінному валику та розтяжку, тренування починається з:

кидків м'яча через стіну,

потім вибухових поштовхів на тросі на тренажері Кайзера,

після цього вони переходять до перемінного жиму гантелей лежачи.

Тренування також містить бічні планки з піднятою нижньою частиною тіла на лаві так, щоб усе тіло було паралельним до підлоги. Також воно охоплює підйоми лежачи на боці та підтягування перед зворотних скручувань.

"Ну, це зовсім не весело. Чорт!", – каже Сміт.

Потім вони виходять зі спортзалу на поле, де Таговайлоа намагається поділитися з актором деякими зі своїх навичок НФЛ. Сміт визнає, що ніколи не вмів добре кидати м'яч. Воно й не дивно, адже це не настільки просто, як може здаватися.

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Наприкінці Таговайлоа може спокійно видихнути. Вілл Сміт не зможе його підсидіти. Тож гравець може не перейматися за свою кар'єру. Сам же актор не втомлюється нас вражати. Він не лише невтомно працює над своєю формою, а й сміливо береться за все нові й нові виклики. Нам уже цікаво, який буде наступним.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео: